Юбилейный турнир «Кожаная Кепка» пройдет в Москве в память о Юрии Лужкове

6 декабря 2025 года спортивно-развлекательный клуб «Мультиспорт» и Фонд Юрия Лужкова в пятый раз проведут традиционный теннисный турнир памяти Юрия Михайловича Лужкова «Кожаная Кепка 2025».Соревнования среди любителей пройдут в парном разряде на кортах комплекса «Лужники». Для проведения матчей будут задействованы несколько игровых площадок, что позволит обеспечить высокую динамику турнира и насыщенный игровой график. Победителей ждут специальные призы и памятные награды от организаторов и партнеров мероприятия.В числе почетных гостей ожидаются легенды российского и мирового тенниса, участники крупнейших профессиональных турниров, включая «Кубок Кремля», многие из которых получали спортивные награды из рук Юрия Лужкова и хорошо знали его неизменную поддержку тенниса в России.Турнир «Кожаная Кепка», появившийся в конце 1990-х годов по инициативе и при активном участии Юрия Михайловича Лужкова, получил свое название в честь его любимого головного убора. Первоначально соревнования проводились среди сотрудников мэрии Москвы, способствуя популяризации тенниса и формированию культуры активного отдыха. В качестве главного приза чемпионы турнира получали символическую кепку. Со временем соревнования вышли за рамки ведомственного турнира: участие в них стали принимать спортсмены, представители бизнеса, политики и деятели культуры, а сам турнир приобрел статус значимого общественного спортивного события.В 2016 году Юрий Михайлович отметил свой 80-летний юбилей аналогичным теннисным турниром, собрав восемь команд друзей и коллег. В финале партнером Юрия Лужкова выступил Серхио Сабаделла — тренер Рафаэля Надаля.Возрожденный в 2021 году в честь 85-летия со дня рождения Юрия Михайловича, турнир приобрел ежегодный формат и продолжает укреплять спортивную традицию, связанную с его именем. В 2025 году на кортах «Мультиспорта» вновь встретятся известные спортсмены, политики, бизнесмены и представители культуры, многие из которых лично знали Юрия Михайловича и участвовали в турнирах прошлых лет.Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова, отметила: «Турнир „Кожаная Кепка“ всегда был не просто спортивным событием, а теплой встречей единомышленников, друзей и коллег Юрия Михайловича. Пятый год подряд участники турнира соберутся на теннисном корте, чтобы сохранить ту атмосферу совместной игры, которую он умел создавать вокруг себя: азарт и честное соперничество. Он поддерживал соревнования любого уровня – будь то детские состязания или крупнейшие турниры страны – и всегда искренне радовался, когда в теннис приходили новые поколения игроков. Благодаря его настойчивости и поддержке этот вид спорта в России получил новые возможности для развития».15 октября 2025 года Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова. Фонд Юрия Лужкова, друзья, соратники, единомышленники активно участвуют в организации масштабного цикла мероприятий. Турнир «Кожаная Кепка 2025» войдет в число спортивных событий юбилейного года.На фото: Елена Батурина, Председатель Фонда Юрия Лужкова