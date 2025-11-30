В Ртищевском районе прошло обучающее занятие в «Школе ухода»

просмотров: 94

В комплексном центре соцобслуживания населения Ртищевского района прошло очередное занятие в «Школе ухода».Медицинский работник рассказала о важности организации правильного ухода, его основных правилах и нормах и отметила, что необходимо чаще менять положение больного, проводить с ним дыхательную гимнастику, дозированные физические упражнения, а больным рекомендуется соблюдать меры предосторожности в сезон простуд.«Внимание и забота близких людей – это неотъемлемая часть лечения и ухода, которые помогают предупредить осложнения, ускорить выздоровление и повысить эффективность терапии», – считают слушатели «Школы ухода» из сел Александровка и Шило-Голицыно.Напомним, работа социальных технологий в центрах соцобслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента РФ Владимира Путина «Семья».