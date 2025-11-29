Активное долголетие: кардиотренировки помогают поддержать здоровье лысогорских пенсионеров

просмотров: 76

В комплексном центре соцобслуживания населения Лысогорского района для получателей социальных услуг «серебряного» возраста продолжаются занятия в зале адаптивной физкультуры.«С возрастом снижается функциональность сердечно-сосудистой системы, ухудшается эластичность сосудов и возрастает риск заболеваний, поэтому кардиотренировка для наших старших – это очень важный элемент адаптивной физкультуры», – рассказали специалисты комплексного центра.Кардиотренировки помогают поддержать здоровье сердца, улучшают кровообращение, а также способствуют улучшению настроения и когнитивных функций.Напомним, работа социальных технологий в центрах соцобслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».