29 ноября 2025 СУББОТА
Новости
09:45 | 29 ноября
Активное долголетие: кардиотренировки помогают поддержать здоровье лысогорских пенсионеров
09:43 | 29 ноября
Саратовцы просят ускорить строительство новой школы в п. Молодежный
19:29 | 28 ноября
Саратовская оперетта во время ремонта здания продолжит выступать и в Энгельсе, и в Саратове
19:25 | 28 ноября
В социозащитных учреждениях области празднуют День матери
19:22 | 28 ноября
Губернатор преподавателям саратовских вузов: «Вы задаете высокие стандарты в образовании и науке»
18:00 | 28 ноября
Спасатели предупредили владельцев лодок на Волге перед зимним сезоном: безопасность превыше всего
17:30 | 28 ноября
Половина владельцев незаконных построек оформят дома после исков администрации
17:06 | 28 ноября
Для повышения безопасности на дорогах региона в 2026 году направят свыше 100 миллионов
16:30 | 28 ноября
В Саратове по материалам проверки ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области следственными органами возбуждены два уголовных дела
15:00 | 28 ноября
Ремонтные работы в Петровской районной больнице завершаются
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Активное долголетие: кардиотренировки помогают поддержать здоровье лысогорских пенсионеров

Общество
Активное долголетие: кардиотренировки помогают поддержать здоровье лысогорских пенсионеров


В комплексном центре соцобслуживания населения Лысогорского района для получателей социальных услуг «серебряного» возраста продолжаются занятия в зале адаптивной физкультуры.

«С возрастом снижается функциональность сердечно-сосудистой системы, ухудшается эластичность сосудов и возрастает риск заболеваний, поэтому кардиотренировка для наших старших – это очень важный элемент адаптивной физкультуры», – рассказали специалисты комплексного центра.

Кардиотренировки помогают поддержать здоровье сердца, улучшают кровообращение, а также способствуют улучшению настроения и когнитивных функций.

Напомним, работа социальных технологий в центрах соцобслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».