Саратовцы просят ускорить строительство новой школы в п. Молодежный

Среди активистов были замечены родители учащихся из Ленинского района, которые просят ускорить возведение новой школы в микрорайоне Молодежный. Люди просят решить в кратчайшие сроки наболевший вопрос со второй сменой в переполненной школе № 75.Жители Ленинского района ждут появления современного образовательного центра на 1100 мест. Школа будет носить имя Героев специальной военной операции. Учащиеся новой школы также смогут посещать спортивные объекты, которые появятся вместе с учреждением. Подрядчик уже готовит котлован для фундамента будущего бассейна, который станет частью образовательной организации. На площадке задействовано необходимое для данного технологического этапа количество людей и техники.Работы ведутся комплексно. Одновременно со строительством образовательного центра будет благоустроен действующий сквер, где уже в этом году была смонтирована система полива, а в следующем году будут высажены новые деревья.