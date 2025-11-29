29 ноября 2025 СУББОТА
Новости
09:45 | 29 ноября
Активное долголетие: кардиотренировки помогают поддержать здоровье лысогорских пенсионеров
09:43 | 29 ноября
Саратовцы просят ускорить строительство новой школы в п. Молодежный
19:29 | 28 ноября
Саратовская оперетта во время ремонта здания продолжит выступать и в Энгельсе, и в Саратове
19:25 | 28 ноября
В социозащитных учреждениях области празднуют День матери
19:22 | 28 ноября
Губернатор преподавателям саратовских вузов: «Вы задаете высокие стандарты в образовании и науке»
18:00 | 28 ноября
Спасатели предупредили владельцев лодок на Волге перед зимним сезоном: безопасность превыше всего
17:30 | 28 ноября
Половина владельцев незаконных построек оформят дома после исков администрации
17:06 | 28 ноября
Для повышения безопасности на дорогах региона в 2026 году направят свыше 100 миллионов
16:30 | 28 ноября
В Саратове по материалам проверки ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области следственными органами возбуждены два уголовных дела
15:00 | 28 ноября
Ремонтные работы в Петровской районной больнице завершаются
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Общество
В Саратове горожане организовали серию одиночных пикетов. Жители с плакатами в руках расположились как у входа в региональное Правительство, так и у сквера "Территория детства". На плакатах пикетчиков — чёткое требование: "Стройте быстрее школу!"


Среди активистов были замечены родители учащихся из Ленинского района, которые просят ускорить возведение новой школы в микрорайоне Молодежный. Люди просят решить в кратчайшие сроки наболевший вопрос со второй сменой в переполненной школе № 75.

Жители Ленинского района ждут появления современного образовательного центра на 1100 мест. Школа будет носить имя Героев специальной военной операции. Учащиеся новой школы также смогут посещать спортивные объекты, которые появятся вместе с учреждением. Подрядчик уже готовит котлован для фундамента будущего бассейна, который станет частью образовательной организации. На площадке задействовано необходимое для данного технологического этапа количество людей и техники.

Работы ведутся комплексно. Одновременно со строительством образовательного центра будет благоустроен действующий сквер, где уже в этом году была смонтирована система полива, а в следующем году будут высажены новые деревья.