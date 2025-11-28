В социозащитных учреждениях области празднуют День матери

просмотров: 78

В преддверии Дня матери, который отмечается в этом году 30 ноября, в учреждениях социозащитной сферы региона проходят мероприятия и акции, объединяющие представителей разных поколений.«Серебряные» волонтеры Балтайского, Екатериновского, Ровенского, Дергачевского, Базарно-Карабулакского, Самойловского, Новоузенского, Краснопартизанского районов и Саратова активно поддержали акцию «Тепло для героя», организованную в преддверии Дня матери. Участницы с особым теплом передали собранную гуманитарную помощь военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции: сладости, теплые носки и вязаные изделия, перчатки, средства личной гигиены, сухофрукты, блиндажные свечи, мед и письма.В Красноармейском районе проходит акция «С заботой и теплом от матерей». Старшие сплели 71 сеть, каждый день шьют, готовят и упаковывают необходимые вещи для защитников.В творческих мастерских «Доброцентр» комплексных центров социального обслуживания населения районов проходят особенные занятия.Так, в Питерском районе «серебряные» волонтеры создавали фотозону. В Саратове участницы кружка рукоделия шили симпатичные игольницы, в Дергачевском районе дети делали бусы для мам, а в Балаковском – ребята с ограниченными возможностями здоровья создавали объемные открытки-аппликации. «Учебная кухня» в Лысогорском районе стала площадкой для обучения изготовлению нежного йогуртового торта, «Чаепитие с мамой» в балаковском центре соцобслуживания открылось выставкой заварников самых неожиданных форм, цветов и материалов.Специалисты комплексных центров Ровенского, Петровского и Духовницкого районов провели для детей мастер-классы по изготовлению букетов и орешков для мам. Социальные работники Ершовского района поздравили подопечных на дому. В дружескую атмосферу погрузились проживающие Энгельсского дома-интерната.В социозащитных учреждениях Советского, Романовского, Новобурасского, Ртищевского и Пугачевского районов для мам и бабушек состоялись литературно-музыкальные часы и беседы, книжные выставки произведений классиков и современных авторов, воспевающих образ матери, и концертные программы, звучали нежные стихи и трогательные песни, прославляющие самых любящих женщин-матерей. Особым вниманием и душевным теплом были окружены матери участников СВО.В Перелюбском районе за «круглым столом» встретились мамы героев. На всех мероприятиях говорили о роли материнства, доброте, нежности, ласке, внимании и заботе мам о своих детях независимо от возраста.