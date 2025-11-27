ЭКО - эффективный метод борьбы с бесплодием

просмотров: 92

Из каких этапов состоит программа ЭКО?





Как получить направление (квоту) на ЭКО?

В 2018 году Областной центр планирования семьи и репродукции с отделением вспомогательных репродуктивных технологий - ВРТ - вошел в структуру Клинического перинатального центра Саратовской области, где началась его новая современная история. В нашем регионе это единственное государственное учреждение здравоохранения, где лечат бесплодие с применением метода экстракорпорального оплодотворения – ЭКО.«Чем мы, Клинический перинатальный центр Саратовской области, можем быть полезны тем парам, где желанная беременность не наступает в течение одного года регулярной половой жизни без контрацепции?Мы консультируем женщин и супружеские пары, назначаем обследование и лечение, выявляем причину бесплодия и выдаем направление на ЭКО в рамках ОМС, то есть бесплатно, - рассказывает главный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Саратовской области,заместитель главного врача по поликлинической работе ГУЗ "Клинический Перинатальный центр Саратовской области" Ольга Гулиева.Благодаря тому, что отделение вспомогательных репродуктивных технологий имеет коллектив высококлассных специалистов и современную оснащенную эмбриологическую лабораторию, каждой паре или одинокой женщине врач-репродуктолог и эмбриолог подберут наиболее оптимальную и эффективную программу лечения бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.За 10 месяцев 2025 года в Саратовской области выполнены 1183 процедуры ЭКО. Из них больше половины - 691 программа – выполнены в нашем Перинатальном центре. Это гораздо больше, чем в любом другом медицинском учреждении, где есть отделения подобного профиля. Цифра 58% от общего количества сделанных на территории Саратовской области ЭКО говорит о том, что Перинатальный центр активно занимается репродуктивными технологиями и накопил достаточно знаний и навыков. Такой высокий объем программ обеспечивает как квалифицированная команда врачей-репродуктологов, эмбриологов и других специалистов, работающих в данной области, так и самое современное оборудование»,Базовая процедура ЭКО, другими словами – программа вспомогательных репродуктивных технологий, проводится бесплатно за счет средств ОМС и включает в себя следующие этапы:1) Овариальная стимуляция. На этом этапе женщина принимает специальные гормональные препараты, с помощью которых стимулируется рост и созревание одновременно нескольких фолликулов в яичниках.2) Пункция фолликулов яичников для получения яйцеклеток. Эта процедура выполняется под контролем УЗИ с внутривенным обезболиванием.3) Оплодотворение яйцеклеток, предварительно подготовленной спермой мужа или партнера классическим методом ЭКО, когда сперматозиод проникает в яйцеклетку «естественным» путем, т.н. инсеминация in vitro. Отобранные клетки переносятся в питательную среду, имитирующую среду маточных труб, где и происходит оплодотворение специально обработанной спермой.4) Культивирование эмбрионов. Оно начинается с создания особых лабораторных условий, оптимальных для выживания и роста эмбрионов5) Перенос эмбрионов в полость матки. Это заключительный этап цикла лечения бесплодия методом базовой процедуры ЭКО.Помимо переноса эмбрионов в полость матки, культивирование эмбрионов может завершиться проведением предимплантационного генетического тестирования или криоконсервацией.В 2025 году в Саратовской области стартовал новый национальный проект «Семья», в состав которого вошел региональный проект «Многодетная семья». Благодаря этому проекту семейные пары, которые хотят воспользоваться программой ЭКО, по направлению врача женской консультации могут пройти бесплатно и подготовительный этап программы. Все необходимые генетические и гормональные исследования, в том числе и преимплантационное генетическое тестирование (ПГТ) на наличие хромосомных аномалий, а также другие дополнительные исследования, не предусмотренные системой обязательного медицинского страхования, в Клиническом перинатальном центре можно пройти за счет средств ОМС.Это, безусловно, дает возможность пациентам избежать существенных материальных затрат и, соответственно, значительно повышает доступность ЭКО для граждан.Первый шаг для женщины – это визит к гинекологу в женскую консультацию, где врач ставит диагноз и назначает первичное обследование. Затем, когда получены все результаты, женщине выдается направление в отделение охраны репродуктивного здоровья Клинического перинатального центра. В Центре женщина проходит необходимые дообследования при подготовке к программе ЭКО. После этого, врачебная комиссия при отсутствии медицинских противопоказаний к программе ЭКО выдает направление, другими словами, квоту в отделение вспомогательных репродуктивных технологий Клинического перинатального центра.«В России получение направления на ЭКО не ограничивается репродуктивным возрастом женщины. Определяющий момент в получении квоты – показатель фертильности: гормональный статус и наличие фолликулов в яичниках. С возрастом репродуктивные функции угасают: овариальный резерв уменьшается, яйцеклетки созревают реже, а их качество постепенно снижается, и, соответственно снижается вероятность успешного ЭКО», - уточняет Ольга Федоровна.Помимо базовой процедуры ЭКО в отделении ВРТ Перинатального центра выполняются и другие методы вспомогательных репродуктивных технологий:- ЭКО с оплодотворением путем ИКСИ. Это метод оплодотворения, при котором эмбриолог с помощью микроинструментов выбирает лучший по морфологии и моторике сперматозоид и аккуратно вводит его в заранее подготовленный ооцит;- ЭКО с донорскими ооцитами или донорской спермой. Перинатальный центр сотрудничает с крупными репробанками Москвы и Санкт-Петербурга, у которых большая база доноров разной национальности, вероисповедания и т.д.;- протоколы с переносом размороженных эмбрионов (криоперенос);- криоконсервация и хранение ооцитов, спермы (программа «отложенного материнства», «отцовства», а также сохранение половых клеток перед лечением онкологических заболеваний), эмбрионов;- лазерный хэтчинг эмбрионов. Эта процедура помогает эмбриону выйти из блестящей оболочки и прикрепиться к стенке матки. Для этого оболочку искусственно истончают или надрезают. Лазерный хэтчинг эмбрионов нужен для повышения процента имплантации эмбрионов;- инсеменация со спермой донора;- биопсия эмбрионов для преимплантационного генетического тестирования (ПГТ) на наличие хромосомных аномалий.«Знаете, в чём особенность Клинического перинатального центра? Мы не только помогаем парам забеременеть. Наша квалифицированная медицинская помощь охватывает все этапы репродуктивного здоровья: мы консультируем, обследуем, лечим, принимаем роды и, при необходимости, выхаживаем новорожденных. Наша главная цель не только в том, чтобы получить беременность, а в том, чтобы женщина родила здорового малыша!» - подытожила Ольга Гулиева.