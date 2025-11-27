В Саратовской области реализуется национальный проект «Семья»: поддержка старшего поколения и семей с детьми на всех уровнях

просмотров: 82

«С этого года министерство приступило к реализации нового национального проекта Президента Владимира Путина «Семья». Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил стратегическую цель по увеличению ожидаемой продолжительности жизни, таким образом, поставлен ориентир на всестороннюю поддержку старшего поколения. Безусловно, в новом национальном проекте значимое место отведено поддержке старшего поколения», – отметил Денис Давыдов.Он напомнил, что национальный проект «Демография», преемником которого стал «Семья», заложил прочный фундамент для дальнейшей работы. Сегодня все комплексные центры социального обслуживания населения в регионе оснащены необходимым оборудованием и реализуют восемь социальных технологий. Эти технологии условно делятся на два направления – уход и активное долголетие. Ежегодно услуги по технологиям получают около 8 тысяч человек, и эта цифра продолжает расти.Для граждан, полностью или частично утративших способность к самообслуживанию, в области с 2023 года реализуется федеральный пилотный проект «Система долговременного ухода». За два года он доказал свою эффективность, и сейчас идёт работа по его интеграции в постоянную систему социальной поддержки и географическому расширению.В 2025 году в рамках нацпроекта «Семья» стартовала региональная программа «Активное долголетие». В её основе – комплексная забота о пожилых людях: расширение доступа к социальному обслуживанию, культурным и спортивным мероприятиям, развитие «серебряного» добровольчества, повышение финансовой грамотности, а также расширение профилактических медицинских мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний.«Чтобы стать участником программы, необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. Отмечу, сегодня комплексный центр соцобслуживания – это агрегатор всех мероприятий для пожилых людей на каждой конкретной территории», – подчеркнул министр.Помимо вовлечения в различные активности, пожилым людям оказывается и практическая поддержка. В регионе сформирована система помощи в различных жизненных ситуациях. Социальные работники ежедневно обслуживают на дому более 40 тысяч жителей области: доставляют продукты и предметы первой необходимости, лекарства, помогают с уборкой, приготовлением пищи, оплатой коммунальных услуг.В стационарных организациях с постоянным проживанием, где созданы современные условия не только для жизни, но и для реабилитации, ежегодно проживают и получают помощь более 6 тысяч человек. Таким образом, в Саратовской области сформирован кластер социальных учреждений, предлагающих услуги в различных форматах, в зависимости от индивидуальных потребностей человека.Особое внимание уделяется общественной активности пожилых. В 2025 году во второй раз в регионе прошёл проект «Долголетние встречи» – формат, инициированный самими «серебряными» волонтёрами. Впервые он состоялся в августе 2024 года и получил высокую оценку участников.Проект предполагает визиты активистов из одного района в другие для обмена опытом волонтёрской работы, участия в познавательной и культурной программе, а также знакомства с местными достопримечательностями. В этом году встречи прошли в 20 районах области, в них приняли участие около 500 человек.Важным шагом стало расширение проекта на межрегиональный уровень: к участию присоединились волонтёры из Ульяновской, Самарской, Тамбовской и Волгоградской областей. Они стали не просто зрителями, а полноправными участниками. «Таким образом, можно говорить, что складывается успешный формат межрегионального партнерства. Особое внимание было уделено развитию волонтерского движения и обмену лучшими практиками социальной работы», – сказал Денис Давыдов.При этом, по его словам, не забывают и о проверенных инициативах. В частности, во всех комплексных центрах продолжают работать «Университеты третьего возраста» с занятиями по разным направлениям. Особое внимание уделяется финансовой грамотности: специалисты обучают пожилых людей распознавать мошеннические схемы, безопасно пользоваться мессенджерами, включая общенациональный мессенджер МАХ, и дают другие полезные знания для современной жизни.Национальный проект «Семья» также нацелен на укрепление демографической ситуации. В регионе выстроена многоуровневая межведомственная система мер социальной поддержки семей, в том числе многодетных.Одной из новых мер стала единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей для беременных женщин, обучающихся очно в образовательных организациях или находящихся в академическом отпуске. Получение этой выплаты не зависит от уровня дохода семьи. На сегодняшний день её получили уже более 400 женщин.Семьи при рождении первого и второго ребёнка могут рассчитывать на федеральный материнский капитал. При рождении третьего – на региональный материнский капитал в размере более 138 тысяч рублей. Эта мера поддержки, уже зарекомендовавшая себя, перешла в новый национальный проект «Семья».По инициативе губернатора Саратовской области Романа Бусаргина срок действия регионального материнского капитала продлён до 2030 года. С начала 2025 года его получили более 1,5 тысячи многодетных семей.Средства регионального капитала можно использовать по шести направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образования детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов, газификация жилья, компенсация расходов на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, а также установка и замена окон, входных дверей, остекление балконов и лоджий. Чаще всего семьи выбирают направление «улучшение жилищных условий».Для удобства родителей с 2024 года подать заявление на региональный материнский капитал можно через портал Госуслуг, а также традиционно – в учреждениях социальной поддержки или МФЦ.Еще одна инициатива главы региона направлена на поддержку женщин, родившим второго ребёнка до достижения возраста 25 лет. С января 2025 года для них введена ежемесячная выплата в размере 8 тысяч рублей до достижения ребенком возраста 3-х лет. На данный момент пособие назначено почти 300 получателям. Эта мера не зависит от льготного статуса семьи и уровня её доходов и является важным дополнением к возможностям, которые даёт национальный проект «Семья».В настоящее время по инициативе Романа Бусаргина в областную думу направлен законопроект, предусматривающий увеличение возраста, при котором можно будет оформить данное пособие, с 25 до 26 лет с 1 января 2026 года, что расширит возможности социальной поддержки семей с детьми.Министерство уделяет особое внимание укреплению семейных ценностей в обществе. В регионе много семей, достойно воспитывающих детей и являющихся примером для других. В их поддержку учреждён Почётный знак Губернатора Саратовской области «За достойное воспитание детей». Ежегодно лучшие семьи заносятся на областную Доску почёта «Лучшие семьи Саратовской Губернии». Также проводятся интернет-проекты, направленные на популяризацию многодетности и ответственного родительства.Завершая разговор, Денис Давыдов обратился ко всем женщинам области с тёплыми словами:«Пользуясь возможностью, в преддверии одного из самых добрых семейных праздников – Дня матери – хотел бы поздравить всех женщин, познавших радость материнства, пожелать здоровья и семейного счастья и сказать слова благодарности за их бесконечную любовь к родным и близким, доброту, терпение и жизненную стойкость».