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Отрасль ЖКХ Саратовской области переходит на новый уровень самоорганизации

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28 августа 2026 года в Государственном реестре саморегулируемых организаций появилась запись № 0603. Союз управляющих организаций Саратовской области официально получил статус СРО.



Это не просто формальная процедура внесения в реестр, а фундаментальный институциональный шаг.

Переход в статус саморегулируемой организации означает, что рынок управления недвижимостью региона берет на себя повышенную ответственность за качество услуг и формирует внутренние механизмы жесткого отраслевого контроля.

Председатель Совета Союза Михаил Григорьевич Жуковский обозначил стратегический вектор развития нового статуса:

«Теперь наша деятельность выстраивается в строгом правовом поле Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях". Ключевой принцип нашего будущего развития заложен в статье 6 этого закона, где сказано, что стандарты и правила СРО "направлены на... защиту интересов потребителей произведенных товаров (работ, услуг)".
Для нас это не просто юридическая норма, а ежедневная рабочая инструкция. Получение статуса СРО позволит всем нашим членам — управляющим организациям, входящим в созданное объединение, быть ещё более прозрачными, выстроить единую систему взаимного контроля и работать исключительно на благо жителей Саратовской области. Мы нацелены на то, чтобы делать всё необходимое для того, чтобы жителям в их домах было тепло, светло и по-настоящему уютно».

Статус СРО — это только стартовая точка. Впереди — разработка и внедрение обновленных стандартов качества, дисциплинарный контроль и формирование среды, где профессионализм и забота о потребителе становятся главными конкурентными преимуществами.