8 сентября 2026 ВТОРНИК
Новости
12:45 | 08 сентября
Отрасль ЖКХ Саратовской области переходит на новый уровень самоорганизации
12:38 | 08 сентября
Подводим итоги форума «Россия. Культура. Саратов»
12:35 | 08 сентября
Насколько законно продавать социальные объекты?
10:00 | 08 сентября
По программе «Земский учитель» в школах региона работает 91 педагог
08:53 | 08 сентября
Саратовская область вошла в ТОП-20 субъектов Российской Федерации по уровню развития рынка труда
22:15 | 07 сентября
Саратовцы выбирают службу в отряде «БАРС-Саратов»
14:55 | 07 сентября
Капитан пляжного футбольного клуба «Саратов» Станислав Кошарный поделился эмоциями после победы в Чемпионате
13:47 | 07 сентября
Общественница заподозрила бывших чиновников в уводе собственности
12:54 | 07 сентября
Семейный рыболовный чемпионат «Первый Клёв» объединил семьи со всей Саратовской области
12:32 | 07 сентября
Ожившая история: в Саратове прошел XV фестиваль «Укек»
История про газ и про нас
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В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
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Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
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Сказано-сделано-экспортировано
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В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
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Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
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В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
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Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
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Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
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Подводим итоги форума «Россия. Культура. Саратов»

Новости
Заместитель председателя Правительства Саратовской области Владимир Владимирович Попов отметил, что форум «Россия. Культура. Саратов» ещё раз убедительно показал: Саратовская область – уникальный регион с глубокими традициями, выдающимися педагогами и одарёнными детьми.


Культурное пространство для детей

«Нам есть что представить и чем гордиться. Вся наша культурно-просветительская и образовательная работа направлена на то, чтобы дети росли в насыщенном культурном пространстве и развивались в атмосфере творчества», – подчеркнул Владимир Попов.

Новая модельная библиотека в Детском парке

Ирина Лебедева, директор Центральной библиотечной системы г. Саратова, рассказала об открытии новой модельной библиотеки. Репортаж можно посмотреть в нашем канале в MAX!
В Детском парке Саратова открылась обновлённая детская библиотека №38, модернизированная в рамках нацпроекта «Семья». В Саратовской области было 24 модельных библиотеки; к концу года их станет на три больше.

Современное пространство «ЗАРЯЖАЙКА»

При модернизации увеличили площадь, число посадочных мест выросло вдвое, появилось 4 рабочих места с интернетом.

Пространство «ЗАРЯЖАЙКА» – трансформируемая площадка для чтения, встреч, кинопоказов, мастерских и игр. Здесь есть зоны для малышей, ПК-места и условия для людей с ОВЗ.

Книжный фонд обновлён на 80% и дополнен научно-популярной и современной детской литературой; также установлено новое техническое оборудование.