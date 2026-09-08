Подводим итоги форума «Россия. Культура. Саратов»
Заместитель председателя Правительства Саратовской области Владимир Владимирович Попов отметил, что форум «Россия. Культура. Саратов» ещё раз убедительно показал: Саратовская область – уникальный регион с глубокими традициями, выдающимися педагогами и одарёнными детьми.
Культурное пространство для детей
«Нам есть что представить и чем гордиться. Вся наша культурно-просветительская и образовательная работа направлена на то, чтобы дети росли в насыщенном культурном пространстве и развивались в атмосфере творчества», – подчеркнул Владимир Попов.
Новая модельная библиотека в Детском парке
Ирина Лебедева, директор Центральной библиотечной системы г. Саратова, рассказала об открытии новой модельной библиотеки. Репортаж можно посмотреть в нашем канале в MAX!
В Детском парке Саратова открылась обновлённая детская библиотека №38, модернизированная в рамках нацпроекта «Семья». В Саратовской области было 24 модельных библиотеки; к концу года их станет на три больше.
Современное пространство «ЗАРЯЖАЙКА»
При модернизации увеличили площадь, число посадочных мест выросло вдвое, появилось 4 рабочих места с интернетом.
Пространство «ЗАРЯЖАЙКА» – трансформируемая площадка для чтения, встреч, кинопоказов, мастерских и игр. Здесь есть зоны для малышей, ПК-места и условия для людей с ОВЗ.
Книжный фонд обновлён на 80% и дополнен научно-популярной и современной детской литературой; также установлено новое техническое оборудование.
Культурное пространство для детей
«Нам есть что представить и чем гордиться. Вся наша культурно-просветительская и образовательная работа направлена на то, чтобы дети росли в насыщенном культурном пространстве и развивались в атмосфере творчества», – подчеркнул Владимир Попов.
Новая модельная библиотека в Детском парке
Ирина Лебедева, директор Центральной библиотечной системы г. Саратова, рассказала об открытии новой модельной библиотеки. Репортаж можно посмотреть в нашем канале в MAX!
В Детском парке Саратова открылась обновлённая детская библиотека №38, модернизированная в рамках нацпроекта «Семья». В Саратовской области было 24 модельных библиотеки; к концу года их станет на три больше.
Современное пространство «ЗАРЯЖАЙКА»
При модернизации увеличили площадь, число посадочных мест выросло вдвое, появилось 4 рабочих места с интернетом.
Пространство «ЗАРЯЖАЙКА» – трансформируемая площадка для чтения, встреч, кинопоказов, мастерских и игр. Здесь есть зоны для малышей, ПК-места и условия для людей с ОВЗ.
Книжный фонд обновлён на 80% и дополнен научно-популярной и современной детской литературой; также установлено новое техническое оборудование.