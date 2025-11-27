27 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:30 | 27 ноября
На открытом уроке школьники узнали, как устроены нейросети и как обеспечить их безопасное использование
13:30 | 27 ноября
Жители Молодежного хотят, чтобы дети сели за парты в новой школе как можно быстрее
12:00 | 27 ноября
Посетители музея Федина ждут открытия картинной галереи на улице Октябрьской
11:00 | 27 ноября
Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за десять месяцев 2025 года
10:00 | 27 ноября
В Саратове определили победителей конкурса «Память Сильнее Времени»
09:57 | 27 ноября
С честью выполнил боевую задачу на неисправном вертолете
09:00 | 27 ноября
В Москве пройдет Инфраструктурный конгресс «Развивай.РФ»
23:04 | 26 ноября
Ученики саратовской школы № 43 стали призёрами муниципальной конференции «Молодежь в науке»
18:00 | 26 ноября
Современный биохимический автоматический анализатор – новые возможности для проведения различных исследований
17:00 | 26 ноября
В День матери в областных учреждениях культуры пройдут бесплатные концерты
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

С честью выполнил боевую задачу на неисправном вертолете

Общество
С честью выполнил боевую задачу на неисправном вертолете


В преддверии Дня Героев Отечества рассказываем о земляках, совершивших подвиг в ходе проведения специальной военной операции

Старший лётчик-испытатель 1338-го испытательного центра 929-го Государственного лётно-испытательного центра имени В. П. Чкалова Министерства обороны РФ, полковник Сергей Демьяненко родился в Саратове.

Сергей принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, и в военной операции в Сирии.

С 2022 года является участником специальной военной операции. Им совершено более 90 боевых вылетов, в результате которых были уничтожены опорные и командные пункты, бронированная техника, пункты дислокации, хранилища материально-технического обеспечения.

Во время выполнения боевой задачи по уничтожению понтонной переправы через реку один из двигателей вертолёта Демьяненко стал работать неисправно. Воздушное судно начало терять высоту, но командир экипажа продолжил выполнение приказа. Пуск ракеты в нужный момент уничтожил вражескую переправу. Мужество и самоотверженность военнослужащего привели к успешному выполнению боевого задания и благополучному возвращению экипажа в пункт временной дислокации.

Указом Президента России от 2022 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, полковнику Демьяненко Сергею Ивановичу присвоено звание Героя Российской Федерации.

Также Сергей Иванович награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с изображением мечей, тремя орденами «Мужества».