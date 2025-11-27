С честью выполнил боевую задачу на неисправном вертолете

просмотров: 97

В преддверии Дня Героев Отечества рассказываем о земляках, совершивших подвиг в ходе проведения специальной военной операцииСтарший лётчик-испытатель 1338-го испытательного центра 929-го Государственного лётно-испытательного центра имени В. П. Чкалова Министерства обороны РФ, полковник Сергей Демьяненко родился в Саратове.Сергей принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, и в военной операции в Сирии.С 2022 года является участником специальной военной операции. Им совершено более 90 боевых вылетов, в результате которых были уничтожены опорные и командные пункты, бронированная техника, пункты дислокации, хранилища материально-технического обеспечения.Во время выполнения боевой задачи по уничтожению понтонной переправы через реку один из двигателей вертолёта Демьяненко стал работать неисправно. Воздушное судно начало терять высоту, но командир экипажа продолжил выполнение приказа. Пуск ракеты в нужный момент уничтожил вражескую переправу. Мужество и самоотверженность военнослужащего привели к успешному выполнению боевого задания и благополучному возвращению экипажа в пункт временной дислокации.Указом Президента России от 2022 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, полковнику Демьяненко Сергею Ивановичу присвоено звание Героя Российской Федерации.Также Сергей Иванович награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с изображением мечей, тремя орденами «Мужества».