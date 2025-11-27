27 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Ученики саратовской школы № 43 стали призёрами муниципальной конференции «Молодежь в науке»
Современный биохимический автоматический анализатор – новые возможности для проведения различных исследований
В День матери в областных учреждениях культуры пройдут бесплатные концерты
Александр Марченко рассказал о работе по улучшению показателей в Национальном рейтинге инвестиционного климата
Навстречу приключениям: новый анимационный сериал «Герои Арктики»
В Саратовской области акцентируют внимание на инклюзивном трудоустройстве
В Саратове почтили память выдающего ученого-генетика Николая Вавилова
В Саратове охраной важных объектов займутся спецгруппы
В посёлке Расково города Саратова завершился капитальный ремонт школы
Саратовцы смогут получить компенсацию при оформлении реконструкции дома
Ученики саратовской школы № 43 стали призёрами муниципальной конференции «Молодежь в науке»

Ученики саратовской школы № 43 стали призёрами муниципальной конференции «Молодежь в науке»


Воспитанники 7 «А» казачьего класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43 имени В.Ф. Маргелова» Максим Герасимов и Тимофей Дегтяренко заняли призовые места на муниципальной научно-практической конференции «Молодежь в науке».

Несмотря на юный возраст, школьники выбрали для своих исследований темы, имеющие глубокое историческое и патриотическое значение.

Максим Герасимов представил краеведческий проект «Волжские казаки: вехи славной истории», в котором проследил основные этапы формирования казачества в Саратовском Поволжье – от первых поселений до современности. Его работа отражает преемственность традиций и роль казачества в укреплении исторической идентичности региона.

Тимофей Дегтяренко выступил в секции «Личность в истории» с докладом «Василий Филиппович Маргелов – человек-легенда». В нём он не только реконструировал биографию выдающегося советского военачальника, командующего Воздушно-десантными войсками, но и осветил современное взаимодействие ветеранов-десантников с Окружным казачьим обществом в сфере патриотического воспитания молодёжи. Особое внимание автор уделил тому, как наследие Маргелова продолжает влиять на формирование гражданской ответственности у подрастающего поколения.

Обе работы отмечены как актуальные и социально значимые. Они способствуют сохранению исторической памяти, укреплению патриотических ценностей и осознанию роли казачества и воинских традиций в жизни современной России, особенно в условиях, когда представители казачьих обществ и ветераны ВДВ участвуют в защите национальных интересов страны в зоне проведения специальной военной операции.

Участие школьников в научно-практической конференции стало ярким примером того, как образовательные программы, ориентированные на историческое наследие и патриотизм, формируют у учащихся глубокий интерес к отечественной истории и активную гражданскую позицию.