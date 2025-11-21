21 ноября 2025 ПЯТНИЦА
20:51 | 21 ноября
На видеоплатформе выходит золотая коллекция выпусков «БесогонТВ»
19:13 | 21 ноября
Сергей Лазарев в Саратове с грандиозным шоу «Шоумен»
18:28 | 21 ноября
Елена Налимова* признана иноагентом
18:00 | 21 ноября
Новая школа в Саратове станет фундаментом современного образования будущего поколения
17:30 | 21 ноября
Актер Даниил Вахрушев выступит перед школьниками Саратовской области
17:00 | 21 ноября
Саратовские студенты принимают участие во Всероссийском спортивно-патриотическом фестивале
15:30 | 21 ноября
Каждый третий инвестиционный проект в Саратовской области реализуется в промышленности
14:30 | 21 ноября
На ярмарке выходного дня на Театральной площади возобновляется продажа мяса, молока и рыбной продукции
13:00 | 21 ноября
Уничтожил танки врага ценой собственной жизни
12:30 | 21 ноября
«Серебряные» волонтеры отправили участникам СВО шерстяные носки, варежки и письма
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
С ноября 2025 года на видеоплатформе Российского фонда культуры Leo Classics начинается показ выпусков золотой коллекции авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ». В общей сложности запланировано размещение 30 программ. Загружаться они будут с периодичностью дважды в неделю.

В своей авторской программе «БесогонТВ» режиссёр затрагивает актуальные вопросы, волнующие современное общество. В золотую коллекцию выпусков «БесогонТВ», которая будет размещена на видеоплатформе, войдут программы, записанные Никитой Михалковым с 2017 по 2024 год. В них поднимаются темы, не теряющие своей актуальности и сегодня.

Первым доступен к просмотру станет выпуск «Почему я не Шарли». В нём режиссёр говорит со зрителями о взбудоражившей в 2015 году весь мир трагедии в редакции журнала «Шарли Эбдо» во Франции. К чему приводят либеральные игры с верой и ценностями миллионов людей? Где кончается та тонкая грань между демократическими свободами и вседозволенностью? И как на самом деле действует псевдодемократия Запада.

Также в ноябре зрители увидят серии «Имперское самомнение при отсутствии Империи» и «Поговорим о культуре» об актуальных проблемах современности и исторических корнях нынешних явлений.