Уничтожил танки врага ценой собственной жизни

В преддверии Дня Героев Отечества рассказываем о земляках, совершивших ратные подвиги на фронтах Великой Отечественной войныВоенный летчик Дмитрий Тарасов родился в селе Большой Кушум Балаковского района в 1916 году.После окончания Энгельсской военной авиационной школы служил в дальней авиации.27 июня 1941 года командир звена 21 бомбардировочного авиационного полка лейтенант Тарасов получил задание остановить колонну немецких танков. Бомбардировщики атаковали её и заставили замедлиться.Во время второго захода бомбардировщик был атакован вражескими истребителями. Самолёт загорелся, и все попытки потушить пламя в воздухе оказались безуспешными.Тогда Тарасов принял решение идти на таран немецкой колонны. Взорвавшийся при падении бомбардировщик ДБ-3 уничтожил несколько танков и автомашин противника. Сам летчик героически погиб.За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные при этом отвагу и геройство Тарасов Дмитрий Захарович 20 июня 1942 года удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.