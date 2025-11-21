21 ноября 2025 ПЯТНИЦА
Новая школа в Саратове станет фундаментом современного образования будущего поколения
17:30 | 21 ноября
Актер Даниил Вахрушев выступит перед школьниками Саратовской области
17:00 | 21 ноября
Саратовские студенты принимают участие во Всероссийском спортивно-патриотическом фестивале
15:30 | 21 ноября
Каждый третий инвестиционный проект в Саратовской области реализуется в промышленности
14:30 | 21 ноября
На ярмарке выходного дня на Театральной площади возобновляется продажа мяса, молока и рыбной продукции
13:00 | 21 ноября
12:30 | 21 ноября
«Серебряные» волонтеры отправили участникам СВО шерстяные носки, варежки и письма
11:30 | 21 ноября
Саратовская область вошла в топ-5 регионов по оперативности тушения лесных пожаров
10:09 | 21 ноября
Яндекс расскажет школьникам о нейросетях и безопасной работе с ними
09:32 | 21 ноября
«Золотой каток» вновь отправился в Саратовскую область
Уничтожил танки врага ценой собственной жизни


В преддверии Дня Героев Отечества рассказываем о земляках, совершивших ратные подвиги на фронтах Великой Отечественной войны

Военный летчик Дмитрий Тарасов родился в селе Большой Кушум Балаковского района в 1916 году.

После окончания Энгельсской военной авиационной школы служил в дальней авиации.

27 июня 1941 года командир звена 21 бомбардировочного авиационного полка лейтенант Тарасов получил задание остановить колонну немецких танков. Бомбардировщики атаковали её и заставили замедлиться.

Во время второго захода бомбардировщик был атакован вражескими истребителями. Самолёт загорелся, и все попытки потушить пламя в воздухе оказались безуспешными.

Тогда Тарасов принял решение идти на таран немецкой колонны. Взорвавшийся при падении бомбардировщик ДБ-3 уничтожил несколько танков и автомашин противника. Сам летчик героически погиб.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные при этом отвагу и геройство Тарасов Дмитрий Захарович 20 июня 1942 года удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.