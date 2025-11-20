Мобильные бригады доставили на диспансеризацию почти 16 тысяч жителей сельской местности

20 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
На территории Саратовской области продолжается работа по доставке граждан в возрасте 65 лет и старше, проживающих в сельской местности, в учреждения здравоохранения для прохождения профилактических осмотров и диспансеризации.

С начала этого года 15977 жителей, относящихся к данной категории, были доставлены на плановые медосмотры в районные поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты.

«Наша цель – повышение качества и увеличение продолжительности жизни пожилых граждан. А залогом долголетия, как известно, является забота о здоровье. Важную роль в этом играют регулярные медицинские обследования, которые становятся возможными старшего поколения благодаря работе мобильных бригад. Кроме того, диспансеризация проходит с удобством – получатели услуг пожилого возраста не стоят в очередях и с комфортом возвращаются домой», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина.

Выезды бригад организуются по утвержденному графику приема в районных больницах.

По словам медиков, диспансеризация помимо медосмотров включает в себя другие дополнительные методы обследований и крайне важна для ранней диагностики хронических неинфекционных заболеваний и определения факторов риска их развития. Именно поэтому деятельность по доставке пожилых граждан в медицинские учреждения имеет большое значение для жителей отдаленных сельских поселений.

Технология «Доставка 65+» получает положительные отзывы и от самих получателей социальных услуг. Так, жители села Большая Дмитриевка Лысогорского района поблагодарили специалистов комплексного центра соцобслуживания за своевременную и добросовестную работу, трепетное отношение к старшим и заботу.

Напомним, организованная доставка на специализированном транспорте в центрах соцобслуживания населения области проводится в рамках национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».