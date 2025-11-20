20 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
«Моя хата с краю»: скандал с экс-главой Алгайского района обрастает новыми подробностями

Общество
Депутат Облдумы Роман Чуйченко отметил «вопиющую незрелость» бывшего главы Алгайского района, вспомнив не только про случай сомнительного присвоения бюджетных средств, но также поднимает вопрос о выдаче целевых направлений в медуниверситет для «своих».


«Год назад Федечкин, как руководитель территории занял по важнейшему вопросу развития района позицию «моя хата с краю». Хлопнул дверью, бросив доверенные ему бразды правления.
Оказалось, что Федечкин получил премию в 500000 рублей за 2023 год с нарушением положенной процедуры.
Теперь возникают вопросы ещё и к реализации программы подготовки молодых кадров для системы здравоохранения района. Налицо достаточно признаков того, что целевые направления на обучение в медицинском университете за бюджетный счёт выделялись «своим», а не тем, кто был более достоин, подготовлен и мотивирован вернуться работать в родной район после получения диплома.
Как выполнялись подобные обязательства, какой ущерб понесла александровогайская медицина, сколько положенных медицинских услуг недополучили жители теперь предстоит установить в ходе проверки», - поделился Роман Чуйченко.

Председатель региональной общественной палаты Борис Шинчук присоединился к справедливым замечаниям в адрес Федечкина.

«Сам себе «режиссер». Ситуация с выплатой бывшим главой Алгайского района Федечкиным себе полумиллионной премии вызвала у меня чувство глубокого возмущения и недоумения.
Подобные действия являются не только вопиющим случаем неэффективного расходования бюджетных средств, но и наносят удар по доверию граждан к власти в целом.
Такое единоличное решение выглядит как откровенное пренебрежение интересами людей. Общественность вправе знать, на каком основании была назначена эта выплата, и почему механизмы контроля оказались неэффективны.
Полностью поддерживаю позицию депутата областной Думы Гладкова, который справедливо охарактеризовал поступок Федечкина как аморальный и недопустимый. Служащий государству не должен ставить свои личные интересы выше долга перед людьми. Хотели поднять район, а приподняли Федечкина….так решил сам себе режиссер Федечкин, только оценку будут давать надзорные органы!

Надеюсь, контрольно-надзорные органы проведут тщательную проверку данной выплаты на предмет ее законности и целесообразности. Если будут выявлены нарушения, средства должны быть возвращены в бюджет в полном объеме и виновные должны быть наказаны», - подчеркнул Шинчук.