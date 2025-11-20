«Моя хата с краю»: скандал с экс-главой Алгайского района обрастает новыми подробностями

просмотров: 119

«Год назад Федечкин, как руководитель территории занял по важнейшему вопросу развития района позицию «моя хата с краю». Хлопнул дверью, бросив доверенные ему бразды правления.Оказалось, что Федечкин получил премию в 500000 рублей за 2023 год с нарушением положенной процедуры.Теперь возникают вопросы ещё и к реализации программы подготовки молодых кадров для системы здравоохранения района. Налицо достаточно признаков того, что целевые направления на обучение в медицинском университете за бюджетный счёт выделялись «своим», а не тем, кто был более достоин, подготовлен и мотивирован вернуться работать в родной район после получения диплома.Как выполнялись подобные обязательства, какой ущерб понесла александровогайская медицина, сколько положенных медицинских услуг недополучили жители теперь предстоит установить в ходе проверки», - поделился Роман Чуйченко.Председатель региональной общественной палаты Борис Шинчук присоединился к справедливым замечаниям в адрес Федечкина.«Сам себе «режиссер». Ситуация с выплатой бывшим главой Алгайского района Федечкиным себе полумиллионной премии вызвала у меня чувство глубокого возмущения и недоумения.Подобные действия являются не только вопиющим случаем неэффективного расходования бюджетных средств, но и наносят удар по доверию граждан к власти в целом.Такое единоличное решение выглядит как откровенное пренебрежение интересами людей. Общественность вправе знать, на каком основании была назначена эта выплата, и почему механизмы контроля оказались неэффективны.Полностью поддерживаю позицию депутата областной Думы Гладкова, который справедливо охарактеризовал поступок Федечкина как аморальный и недопустимый. Служащий государству не должен ставить свои личные интересы выше долга перед людьми. Хотели поднять район, а приподняли Федечкина….так решил сам себе режиссер Федечкин, только оценку будут давать надзорные органы!Надеюсь, контрольно-надзорные органы проведут тщательную проверку данной выплаты на предмет ее законности и целесообразности. Если будут выявлены нарушения, средства должны быть возвращены в бюджет в полном объеме и виновные должны быть наказаны», - подчеркнул Шинчук.