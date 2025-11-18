18 ноября 2025 ВТОРНИК
16:30 | 18 ноября
Саратовские педагоги и школьники открыли для себя обновлённый Ботанический сад СГУ
15:30 | 18 ноября
Объекты культурного наследия Саратовской области показали на выставке в музее-панораме «Сталинградская битва»
14:38 | 18 ноября
Юрий Усынин: участники СВО - настоящие герои нашего времени
14:30 | 18 ноября
Иностранным студентам саратовских вузов помогают адаптироваться к жизни в России
13:30 | 18 ноября
Студентов из ПФО поздравили с праздником клипом «Вместе весело шагать»
12:30 | 18 ноября
ЛОР-комбайн обеспечил возможность комплексной диагностики и лечения в Питерской районной больнице
12:00 | 18 ноября
13 медалей привезли спортсмены «РиФ» с Кубка России по плаванию
11:48 | 18 ноября
Саратовцы продолжают акции в поддержку новой школы
11:48 | 18 ноября
Сергей Гладков о бывшем главе Алгайского района Федечкине: Личное благополучие выше интересов малой родины
11:30 | 18 ноября
20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям
Неравнодушные жители города продолжают выходить в одиночные пикеты в поддержку строительства новой школы в микрорайоне Молодежный. Саратовцы мечтают не просто об учебном заведении, а об образовательном центре, который даст возможность получать знания, а еще полноценно заниматься спортом, изучать природу, а главное - учиться в одну смену.

«Дети должны учиться в комфортных условиях. - констатируют участники пикетов. - Большое светлое здание, современное спортивное ядро, благоустроенный парк – новая школа, без сомнения, станет прекрасным местом для учебы, отдыха и досуга».

С нетерпением открытия школы ждет детвора Ленинского района, а также родители школьников и педагоги. Именно поэтому губернатор Роман Бусаргин держит «школьный» вопрос на личном контроле. Необходимо максимально грамотно организовать весь цикл работ на этом важном объекте, подчеркивает глава региона, «чтобы провести строительство без сбоев».