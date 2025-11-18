Саратовцы продолжают акции в поддержку новой школы

просмотров: 100

Неравнодушные жители города продолжают выходить в одиночные пикеты в поддержку строительства новой школы в микрорайоне Молодежный. Саратовцы мечтают не просто об учебном заведении, а об образовательном центре, который даст возможность получать знания, а еще полноценно заниматься спортом, изучать природу, а главное - учиться в одну смену.«Дети должны учиться в комфортных условиях. - констатируют участники пикетов. - Большое светлое здание, современное спортивное ядро, благоустроенный парк – новая школа, без сомнения, станет прекрасным местом для учебы, отдыха и досуга».С нетерпением открытия школы ждет детвора Ленинского района, а также родители школьников и педагоги. Именно поэтому губернатор Роман Бусаргин держит «школьный» вопрос на личном контроле. Необходимо максимально грамотно организовать весь цикл работ на этом важном объекте, подчеркивает глава региона, «чтобы провести строительство без сбоев».