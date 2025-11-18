Сергей Гладков о бывшем главе Алгайского района Федечкине: Личное благополучие выше интересов малой родины

просмотров: 96

«В СМИ широко обсуждается тема самопремирования бывшего главы Алгайского района Федечкина.Информация получена по данным проверки, проведенной прокуратурой. Вероятно, это не последнее дело из наследия экс-главы, бросившего в ответственный момент жителей один на один с волнующими их вопросами.Теперь всплывает информация о фактическом незаконном присвоении средств, направленных областью в район. Многие муниципалитеты, получившие такие выплаты, использовали их для решения вопросов района. В случае с Федечкиным - премирование себя. Личное благополучие выше интересов малой родины. Не просто незаконный и безответственный, но еще и аморальный поступок.Уверен, что правоохранительные органы дадут соответствующую оценку действиям тех, кто причастен к этому факту, и виновные ответят по всей строгости закона», - отметил Гладков.Депутат Облдумы Сергей Овсянников отметил особый цинизм в действиях Федечкина, который выплатил себе премию в 500 тыс руб«Соглашусь с коллегой по депутатскому корпусу Гладковым, который назвал поступок бывшего главы аморальным. Это вопиющее проявление чиновничьего цинизма.Сумма, для многих жителей района кажущаяся запредельной, была выплачена ему из бюджета, который формируется, не будем забывать, налогами тех самых жителей.Возникает закономерный и крайне неприятный вопрос: что это было? Спонтанный порыв благодарности самому себе за годы «нелегкого труда»? Или заранее спланированная операция по обеспечению себе «золотого парашюта» накануне ухода?Полмиллиона рублей - это не просто сумма. Это возможность решить проблемы жителей района. Но Федечкин решает направить деньги в собственный карман.Это высшая форма неуважения к людям, чьи интересы он был обязан представлять. И самый главный вопрос, который теперь должен быть задан: а был ли этот «подарок» самому себе законным? Были ли соблюдены все формальные процедуры по выплате?Думаю, это прямой путь для разбирательства в рамках уголовного дела», - подчеркнул Овсянников.