18 ноября 2025 ВТОРНИК
Новости
16:30 | 18 ноября
Саратовские педагоги и школьники открыли для себя обновлённый Ботанический сад СГУ
15:30 | 18 ноября
Объекты культурного наследия Саратовской области показали на выставке в музее-панораме «Сталинградская битва»
14:38 | 18 ноября
Юрий Усынин: участники СВО - настоящие герои нашего времени
14:30 | 18 ноября
Иностранным студентам саратовских вузов помогают адаптироваться к жизни в России
13:30 | 18 ноября
Студентов из ПФО поздравили с праздником клипом «Вместе весело шагать»
12:30 | 18 ноября
ЛОР-комбайн обеспечил возможность комплексной диагностики и лечения в Питерской районной больнице
12:00 | 18 ноября
13 медалей привезли спортсмены «РиФ» с Кубка России по плаванию
11:48 | 18 ноября
Саратовцы продолжают акции в поддержку новой школы
11:48 | 18 ноября
Сергей Гладков о бывшем главе Алгайского района Федечкине: Личное благополучие выше интересов малой родины
11:30 | 18 ноября
20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Сергей Гладков о бывшем главе Алгайского района Федечкине: Личное благополучие выше интересов малой родины

Общество
Депутат Облдумы выразил уверенность, что правоохранительные органы дадут соответствующую оценку действиям бывшего главы.


«В СМИ широко обсуждается тема самопремирования бывшего главы Алгайского района Федечкина.
Информация получена по данным проверки, проведенной прокуратурой. Вероятно, это не последнее дело из наследия экс-главы, бросившего в ответственный момент жителей один на один с волнующими их вопросами.
Теперь всплывает информация о фактическом незаконном присвоении средств, направленных областью в район. Многие муниципалитеты, получившие такие выплаты, использовали их для решения вопросов района. В случае с Федечкиным - премирование себя. Личное благополучие выше интересов малой родины. Не просто незаконный и безответственный, но еще и аморальный поступок.
Уверен, что правоохранительные органы дадут соответствующую оценку действиям тех, кто причастен к этому факту, и виновные ответят по всей строгости закона», - отметил Гладков.

Сергей Овсянников поставил под сомнение правомерность поступка бывшего главы Алгайского района


Депутат Облдумы Сергей Овсянников отметил особый цинизм в действиях Федечкина, который выплатил себе премию в 500 тыс руб

«Соглашусь с коллегой по депутатскому корпусу Гладковым, который назвал поступок бывшего главы аморальным. Это вопиющее проявление чиновничьего цинизма.
Сумма, для многих жителей района кажущаяся запредельной, была выплачена ему из бюджета, который формируется, не будем забывать, налогами тех самых жителей.
Возникает закономерный и крайне неприятный вопрос: что это было? Спонтанный порыв благодарности самому себе за годы «нелегкого труда»? Или заранее спланированная операция по обеспечению себе «золотого парашюта» накануне ухода?
Полмиллиона рублей - это не просто сумма. Это возможность решить проблемы жителей района. Но Федечкин решает направить деньги в собственный карман.

Это высшая форма неуважения к людям, чьи интересы он был обязан представлять. И самый главный вопрос, который теперь должен быть задан: а был ли этот «подарок» самому себе законным? Были ли соблюдены все формальные процедуры по выплате?
Думаю, это прямой путь для разбирательства в рамках уголовного дела», - подчеркнул Овсянников.