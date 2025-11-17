Представлены результаты инновационной деятельности региональных площадок 2024 года

просмотров: 143

В Саратовском областном институте развития образования состоялся методический семинар, посвящённый представлению итогов инновационной работы проектных команд образовательных организаций, получивших статус региональной инновационной площадки (РИП) в 2024 году. Мероприятие организовано Центром сопровождения инновационных программ и проектов и направлено на обмен практиками, анализ результатов и формирование условий для дальнейшего развития инновационных подходов в образовании.В ходе семинара участники представили ключевые достижения своих проектов за учебный год 2024/2025. Особое внимание было уделено практической реализации программ, их влиянию на воспитательную среду, вовлечённости детей и семей, а также устойчивости результатов за пределами одного года реализации.Один из наиболее ярких отчётов представила Татьяна Николаевна Воробьева, заведующая МБДОУ «Детский сад №15 г. Красноармейска Саратовской области». Её проект «Духовно-нравственное воспитание дошкольников на основе православных традиций Красноармейского станичного казачьего общества „Мы казачата-патриоты России“» продемонстрировал системный подход к формированию ценностей у детей младшего возраста через взаимодействие с местной культурной и исторической средой. В рамках проекта были разработаны и внедрены практики, включающие участие детей и родителей в традиционных обрядах, изучение казачьих обычаев, создание мини-выставок, встречи с представителями казачьего сообщества и интеграцию этих элементов в ежедневную образовательную деятельность.Особо отмечена устойчивость результата: не только вовлечённость детей, но и рост заинтересованности родителей, расширение взаимодействия с местным сообществом, а также формирование у дошкольников чувства принадлежности к культурному наследию региона. По итогам семинара МБДОУ №15 было официально удостоверено в успешной реализации программы РИП в 2024–2025 учебном году и вручено соответствующее свидетельство.В завершение мероприятия участники приняли участие в анонимном опросе, оценив представленные отчёты по критериям: глубина проработки, практическая значимость, масштабируемость и вовлечённость участников. По результатам голосования проект «Мы казачата-патриоты России» занял первое место, признавшись наиболее целостным, аутентичным и эффективным в контексте дошкольного образования.Семинар подчеркнул важность локальных инициатив, основанных на реальных культурных ресурсах региона. Он также стал площадкой для выявления общих вызовов – от нехватки методических материалов до сложностей в документировании неформальных результатов. В ближайшие месяцы Центр сопровождения планирует подготовить сборник лучших практик и организовать серию открытых мастер-классов для других образовательных организаций.Работа с РИП продолжается. Статус является не конечной точкой, а стартом для системного развития. Участники семинара отметили, что именно такие встречи позволяют увидеть, как маленькие шаги в одном детском саду могут стать основой для широкого образовательного движения.