Пенсионеры Воскресенского района занимаются песочной терапией

В комнате психологической разгрузки комплексного центра социального обслуживания населения Воскресенского получатели социальных услуг занимались песочной терапией.При этом снижается уровень тревожности, повышается уверенность в себе, улучшается работа когнитивных функций, укрепляется эмоциональное состояние, развивается мелкая моторика и повышается тактильная чувствительность.«И вообще – это очень интересно рисовать песком – иногда получаются такие рисунки, которые ты даже сам и не представлял», - прокомментировали специалисты центра соцобслуживания.Напомним, работа Комнат психологической разгрузки в центрах социального обслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».