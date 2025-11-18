Пенсионеры Воскресенского района занимаются песочной терапией
В комнате психологической разгрузки комплексного центра социального обслуживания населения Воскресенского получатели социальных услуг занимались песочной терапией.
При этом снижается уровень тревожности, повышается уверенность в себе, улучшается работа когнитивных функций, укрепляется эмоциональное состояние, развивается мелкая моторика и повышается тактильная чувствительность.
«И вообще – это очень интересно рисовать песком – иногда получаются такие рисунки, которые ты даже сам и не представлял», - прокомментировали специалисты центра соцобслуживания.
Напомним, работа Комнат психологической разгрузки в центрах социального обслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».