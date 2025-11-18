18 ноября 2025 ВТОРНИК
17:30 | 17 ноября
В Энгельсе завершился масштабный киберспортивный турнир «КиберСтарт»
17:30 | 17 ноября
Пенсионеры Воскресенского района занимаются песочной терапией
16:50 | 17 ноября
В Саратове дом №220 по улице Новоузенской включен в программу переселения на 2026–2027 годы
16:47 | 17 ноября
История успехов и достижений: Егор Бероев выступит перед молодежью в Саратове
16:30 | 17 ноября
Завершились Всероссийские соревнования по боксу среди военнослужащих
15:30 | 17 ноября
Общественники выступили с заявлениями в поддержку Вольского драматического театра
15:30 | 17 ноября
Саратовский туристический маршрут получил Гран-при всероссийской премии
15:00 | 17 ноября
Пироги, блины и салаты: на «Учебных кухнях» области проходят кулинарные занятия
14:39 | 17 ноября
В Базарно-Карабулакском районе старшие занимаются с разноцветными фитболами
14:30 | 17 ноября
В помощь СВО в Доме культуры изготовили маскировочный костюм "Леший"
В комнате психологической разгрузки комплексного центра социального обслуживания населения Воскресенского получатели социальных услуг занимались песочной терапией.

При этом снижается уровень тревожности, повышается уверенность в себе, улучшается работа когнитивных функций, укрепляется эмоциональное состояние, развивается мелкая моторика и повышается тактильная чувствительность.

«И вообще – это очень интересно рисовать песком – иногда получаются такие рисунки, которые ты даже сам и не представлял», - прокомментировали специалисты центра соцобслуживания.

Напомним, работа Комнат психологической разгрузки в центрах социального обслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».