Пироги, блины и салаты: на «Учебных кухнях» области проходят кулинарные занятия

Как рассказали в министерстве труда и социальной защиты области,в комплексном центре социального обслуживания населения Аркадакского района на Учебной кухне прошел мастер-класс по приготовлению пирога «Шарлотка». Такие мероприятия помогают сохранить старшим навыки, повышают самооценку и учат работать в коллективе.

На «Учебной кухне» комплексного центра соцобслуживания Озинского района также проведен кулинарный мастер-класс. С помощью специализированного оборудования тренировочного модуля участники приготовили блинчики.

В отделении дневного пребывания комплексного центра соцобслуживания населения г. Саратова на Учебной кухне проводятся кулинарные занятия для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
В этот раз подопечные под руководством специалиста приготовили салат с корейской морковью и сухариками.

«Работали в команде – каждый из ребят внес свою лепту в процесс приготовления: кто-то занимался нарезкой продуктов, кто-то заправкой салата. Все остались довольны результатом совместного кулинарного творчества», – поделились сотрудники центра.

Напомним, работа социальных технологий в центрах соцобслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».