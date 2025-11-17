В Базарно-Карабулакском районе старшие занимаются с разноцветными фитболами

просмотров: 70

По сообщению министерства труда и социальной защиты области, в комплексном центре соцобслуживания населения Базарно-Карабулакского района с получателями социальных услуг «серебряного» возраста прошло очередное занятие на свежем воздухе. Подопечные центра воспользовались Пунктом проката физкультурного оборудования «Активное долголетие».После разминки последовала основная часть занятия, включающая более сложные упражнения, направленные на развитие гибкости и силы.Подобные занятия на свежем воздухе являются неотъемлемой частью комплексного подхода к оздоровлению пожилых людей в районе.Напомним, что пункты проката физкультурного оборудования в районных комплексных центрах социального обслуживания населения функционируют в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.