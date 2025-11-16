Активное долголетие: лысогорские пенсионеры занимаются адаптивной физкультурой

просмотров: 84

Как сообщили в министерстве труда и социальной защиты области, в комплексном центре соцобслуживания населения Лысогорского района для участников клуба «Формула здоровья» проведено очередное занятие адаптивной физкультурой по программе «Здоровая спина».«Упражнения из этого комплекса укрепляют мышцы спины, снижают нагрузку на позвоночник, помогают сформировать ровную осанку. Чувствовать себя легко и свободно – это реально», – отмечают занимающиеся на постоянной основе.Напомним, работа Залов адаптивной физкультуры в центрах соцобслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».