14:46 | 16 ноября
Главный архитектор региона рассказала о том, чем будет заниматься Институт развития территорий
14:38 | 16 ноября
Активное долголетие: лысогорские пенсионеры занимаются адаптивной физкультурой
14:36 | 16 ноября
В Покровске прошло памятное мероприятие, посвящённое подвигу казаков при обороне Москвы
11:08 | 16 ноября
11:02 | 16 ноября
Энгельсский район впервые за 7 лет получил паспорт готовности к отопительному сезону
17:24 | 15 ноября
13:25 | 15 ноября
Куратор строительства школы на 1100 мест в Саратове рассказала, как идут работы
17:30 | 14 ноября
Завершился региональный этап Всероссийской акции «Вахта Памяти» в Саратовской области
16:20 | 14 ноября
Губернаторский колледж отметил полувековой юбилей
16:05 | 14 ноября
Как сообщили в министерстве труда и социальной защиты области, в комплексном центре соцобслуживания населения Лысогорского района для участников клуба «Формула здоровья» проведено очередное занятие адаптивной физкультурой по программе «Здоровая спина».

«Упражнения из этого комплекса укрепляют мышцы спины, снижают нагрузку на позвоночник, помогают сформировать ровную осанку. Чувствовать себя легко и свободно – это реально», – отмечают занимающиеся на постоянной основе.

Напомним, работа Залов адаптивной физкультуры в центрах соцобслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».