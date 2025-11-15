15 ноября 2025 СУББОТА
17:24 | 15 ноября
Энгельсский район впервые за 7 лет получил паспорт готовности к отопительному сезону
13:25 | 15 ноября
Куратор строительства школы на 1100 мест в Саратове рассказала, как идут работы
17:30 | 14 ноября
Завершился региональный этап Всероссийской акции «Вахта Памяти» в Саратовской области
16:20 | 14 ноября
Губернаторский колледж отметил полувековой юбилей
16:05 | 14 ноября
Главный архитектор региона рассказала о том, чем будет заниматься Институт развития территорий
16:03 | 14 ноября
В России намерены развивать институт наставничества
15:30 | 14 ноября
В Саратовской области фонд «Защитники Отечества» передал ветерану СВО автомобиль с ручным управлением
14:30 | 14 ноября
За убийство лося и вырубку деревьев суд отправил браконьера на исправительные работы
13:40 | 14 ноября
В Саратове прошёл Фиджитал фестиваль «Ритм будущего»
12:30 | 14 ноября
Два муниципалитета Саратовской области одержали победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
Куратор строительства школы на 1100 мест в Саратове рассказала, как идут работы

Общество
На строительной площадке новой школы на 1100 мест в микрорайоне Молодёжный снова побывала Анастасия Морозова, которой родители доверили сообщать все новости со стройки.
Куратор строительства школы на 1100 мест в Саратове рассказала, как идут работы

«Прошла неделя, и я вновь вернулась на строительную площадку, чтобы пообщаться с подрядчиком и, конечно, рассказать вам подробности. Вот что уже сделано и продолжается. Ведётся подготовка основания под фундамент, выполнена почти половина работ. Вязка арматуры и приёмка бетона для подпорной конструкции также продолжаются. Выполнено также уже 50% работ. Установлено большинство шпунтовых свай, обеспечивающих прочность фундамента, а также переносятся инженерные коммуникации, освобождая пространство для будущего здания.

Отмечу и высокие темпы разработки котлована под школу. Выполнено половина работ. Это лишь начало большого пути, и впереди много интересных этапов. Следите за нашими новостями, чтобы оставаться в курсе процесса строительства и видеть, как растёт наша новая школа», – рассказала Морозова.