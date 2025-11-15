Куратор строительства школы на 1100 мест в Саратове рассказала, как идут работы

просмотров: 96

«Прошла неделя, и я вновь вернулась на строительную площадку, чтобы пообщаться с подрядчиком и, конечно, рассказать вам подробности. Вот что уже сделано и продолжается. Ведётся подготовка основания под фундамент, выполнена почти половина работ. Вязка арматуры и приёмка бетона для подпорной конструкции также продолжаются. Выполнено также уже 50% работ. Установлено большинство шпунтовых свай, обеспечивающих прочность фундамента, а также переносятся инженерные коммуникации, освобождая пространство для будущего здания.Отмечу и высокие темпы разработки котлована под школу. Выполнено половина работ. Это лишь начало большого пути, и впереди много интересных этапов. Следите за нашими новостями, чтобы оставаться в курсе процесса строительства и видеть, как растёт наша новая школа», – рассказала Морозова.