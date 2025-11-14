В России намерены развивать институт наставничества

просмотров: 87

В пресс-центре ТАСС 12 ноября прошла пресс-конференция, организованная Центром знаний «Машук» и Аналитическим центром ВЦИОМ. Там были презентованы результаты совместного всероссийского исследования по развитию института наставничества в стране. В онлайн-опросе приняли участие 4005 респондентов от 8 до 60 лет.По данным исследования, 44% россиян хотели, чтобы у них был наставник. Чаще всего в наставниках нуждается молодёжь — 68%. Представители старшего поколения (45–60 лет) тоже не против иметь ментора — об этом заявили 59% респондентов.«77% россиян говорят о том, что у них в жизни есть или был человек, которого они могут назвать наставником. При этом с возрастом доля тех, у кого есть либо был наставник, незначительно снижается. Интересно, что для 60% участников исследования наставниками становятся, в первую очередь, коллеги по работе. Это люди, которые ведут по профессиональному пути, помогают в адаптации и развитии. Родители и опекуны становятся наставниками для 38% наших сограждан, учителя в школе, преподаватели в вузе – для 37% россиян. Родственников в опросе назвали своими наставниками только 27% граждан, а для 6% респондентов в такой роли выступают их психологи», — рассказал генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения, председатель Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ Константин Абрамов.Топ 3 наставников (по ответам россиян с опытом обращения к наставникам) – коллеги, родители, учителя: 60%, 38%, 37%.Друзей в качестве наставников рассматривает лишь 18% респондентов.Женщинам, в сравнении с мужчинами, больше по душе наставник в лице психолога (8%), против 4% у мужчин.«65% людей нашей страны заявили, что они нуждаются в наставнике для того, чтобы дальше развиваться в профессии, которую они выбрали. На втором месте (36%) по тому, для чего ищут для себя наставника, — это психоэмоциональное состояние. Это некая эмоциональная поддержка в принятии каких-то решений. Мы очень часто слышим от участников наших мероприятий, например: «Я решил начать заниматься спортом, ищу себе не тренера, а человека, который уже пробежал марафон или преодолел какой-то спортивный результат, который бы я хотел повторить». Ищут себе наставника в построении семьи и личной жизни. Не хватает этих знаний, им нужен старший, авторитетный человек, который бы помог», — прокомментировал генеральный директор Центра знаний «Машук», заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков.Идеальный наставник, по мнению россиян, выглядит так: обычно наставник — это человек старше, 94% респондентов подтверждают это. По всем возрастным группам доля тех, у кого наставник старше, — не ниже 90%.Наставники своего возраста были у 16% респондентов.Пол для большинства россиян от 18 до 60 лет (85%) не имеет значения, идеальный наставник может быть и женщиной, и мужчиной.Качества идеального наставника:74% россиян считают, что идеальный наставник — тот, кто не останавливается на достигнутом, продолжая учиться новому, 70% считают, что он должен быть максимально коммуникабельным, 56% — терпеливым. 55% обозначили, что идеальный наставник должен знать свое дело на практике. Высокое материальное положение не является критичным качеством для успешного наставника.Россияне заявляют, что пол наставника не имеет значения, однако несмотря на это практика показывает: наставника своего пола выбирают чаще, чем противоположного.У 50% мужчин, у которых сейчас есть или ранее был наставник, наставником были только мужчины (среди женщин у 10% наставником были только мужчины).Наоборот, у 42% женщин, у которых сейчас есть или ранее был наставник, наставником были только женщины (среди мужчин у 5% наставником были только женщины).Для развития наставничества в России в последнее время были внесены важные законодательные изменения. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, член наблюдательного совета Центра знаний «Машук» Артем Метелев.«В Трудовом кодексе появилась отдельная статья, посвящённая наставничеству в сфере труда. Со статусом наставника появились и гарантии оплаты его труда, в случае если в должностной инструкции действительно функция эта закреплена за ним. Норма, которую заложили, говорит, что в различных сферах федеральные органы исполнительной власти или компании должны у себя начать развивать наставничество», — подчеркнул Артем Метелев.Артем Метелев поделился, что скоро будут разработаны рекомендации по развитию института наставничества для всех работодателей России. Их готовит трёхсторонняя комиссия в сфере трудовых отношений.