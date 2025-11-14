Активисты просят ускорить строительство школы в Саратове на 1100 мест
В Саратове продолжаются одиночные акции местных активистов, выступающих за скорейшую постройку новой школы на 1100 учеников. Жители Ленинского района регулярно выходят на улицу с требованием ускорить строительство нового образовательного учреждения. Люди стоят с плакатами «Стройте быстрее школу!», обращаясь к властям. Пикеты проходят возле здания Правительства, парка «Территория детства» и на центральных улицах Саратова.
Ранее инициатива уже собрала почти 30 000 подписей горожан, поддерживающих проект. После открытия новое учреждение поможет снизить нагрузку на существующие школы района, поскольку сейчас дети вынуждены посещать занятия в две смены из-за нехватки свободных мест.
В конце октября глава региона Роман Бусаргин побывал на возводимом объекте, где провел совещание. Он подчеркнул, что необходимые стройматериалы уже приобретены и доставлены на строительную площадку. Чтобы повысить эффективность строительства такого масштабного объекта, планируется задействовать два-три башенных крана.