Активисты просят ускорить строительство школы в Саратове на 1100 мест

В Саратове продолжаются одиночные акции местных активистов, выступающих за скорейшую постройку новой школы на 1100 учеников. Жители Ленинского района регулярно выходят на улицу с требованием ускорить строительство нового образовательного учреждения. Люди стоят с плакатами «Стройте быстрее школу!», обращаясь к властям. Пикеты проходят возле здания Правительства, парка «Территория детства» и на центральных улицах Саратова.Ранее инициатива уже собрала почти 30 000 подписей горожан, поддерживающих проект. После открытия новое учреждение поможет снизить нагрузку на существующие школы района, поскольку сейчас дети вынуждены посещать занятия в две смены из-за нехватки свободных мест.В конце октября глава региона Роман Бусаргин побывал на возводимом объекте, где провел совещание. Он подчеркнул, что необходимые стройматериалы уже приобретены и доставлены на строительную площадку. Чтобы повысить эффективность строительства такого масштабного объекта, планируется задействовать два-три башенных крана.