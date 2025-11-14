14 ноября 2025 ПЯТНИЦА
11:30 | 14 ноября
В Марксе прошло межрайонное совещание по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики
11:19 | 14 ноября
Активисты просят ускорить строительство школы в Саратове на 1100 мест
10:20 | 14 ноября
Сотрудники Саратовской областной станции скорой медицинской помощи вошли в пятерку лучших на международной олимпиаде
10:11 | 14 ноября
Легенда о Разине ожила в новом музыкальном сборнике «Ой, то не вечер»
09:30 | 14 ноября
Над Саратовской областью сбили 45 БПЛА
21:03 | 13 ноября
Саратовская область перешла к новой концепции комплексного развития территорий
20:17 | 13 ноября
Фонд Юрия Лужкова поддержал молодых экономистов на праздновании 260-летия ВЭО России
16:30 | 13 ноября
Саратовская область входит в топ-20 российских регионов-производителей молока и яиц
15:30 | 13 ноября
Вклад финно-угорских народов в Победу обсудили на круглом столе
14:30 | 13 ноября
Саратовская область подпишет с Казахстаном новые соглашения о сотрудничестве
Общество
Активисты просят ускорить строительство школы в Саратове на 1100 мест


В Саратове продолжаются одиночные акции местных активистов, выступающих за скорейшую постройку новой школы на 1100 учеников. Жители Ленинского района регулярно выходят на улицу с требованием ускорить строительство нового образовательного учреждения. Люди стоят с плакатами «Стройте быстрее школу!», обращаясь к властям. Пикеты проходят возле здания Правительства, парка «Территория детства» и на центральных улицах Саратова.

Ранее инициатива уже собрала почти 30 000 подписей горожан, поддерживающих проект. После открытия новое учреждение поможет снизить нагрузку на существующие школы района, поскольку сейчас дети вынуждены посещать занятия в две смены из-за нехватки свободных мест.

В конце октября глава региона Роман Бусаргин побывал на возводимом объекте, где провел совещание. Он подчеркнул, что необходимые стройматериалы уже приобретены и доставлены на строительную площадку. Чтобы повысить эффективность строительства такого масштабного объекта, планируется задействовать два-три башенных крана.