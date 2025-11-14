14 ноября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
11:30 | 14 ноября
В Марксе прошло межрайонное совещание по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики
11:19 | 14 ноября
Активисты просят ускорить строительство школы в Саратове на 1100 мест
10:20 | 14 ноября
Сотрудники Саратовской областной станции скорой медицинской помощи вошли в пятерку лучших на международной олимпиаде
10:11 | 14 ноября
Легенда о Разине ожила в новом музыкальном сборнике «Ой, то не вечер»
09:30 | 14 ноября
Над Саратовской областью сбили 45 БПЛА
21:03 | 13 ноября
Саратовская область перешла к новой концепции комплексного развития территорий
20:17 | 13 ноября
Фонд Юрия Лужкова поддержал молодых экономистов на праздновании 260-летия ВЭО России
16:30 | 13 ноября
Саратовская область входит в топ-20 российских регионов-производителей молока и яиц
15:30 | 13 ноября
Вклад финно-угорских народов в Победу обсудили на круглом столе
14:30 | 13 ноября
Саратовская область подпишет с Казахстаном новые соглашения о сотрудничестве
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Легенда о Разине ожила в новом музыкальном сборнике «Ой, то не вечер»

Общество
Легенда о Разине ожила в новом музыкальном сборнике «Ой, то не вечер»

Музыкальный сборник «Ой, то не вечер», посвящённый легендарной фигуре Степана Разина, записали известные российские артисты. В проекте приняли участие коллективы и исполнители разных направлений — «Лампасы», «25/17», Варвара Котова, Захар Прилепин, Алексей Глызин, ансамбль «Казачий круг», «Партизан FM», «Аффинаж», Вася Васин и другие. Инициатива реализована при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Альбом стал масштабным творческим осмыслением образа народного героя, чья личность на протяжении веков вдохновляла поэтов, писателей и музыкантов. В сборник вошли как хорошо известные народные песни, так и редкие произведения, ранее не звучавшие со сцены. Участники проекта стремились сохранить подлинность фольклорных источников, при этом адаптировав их для современного звучания с помощью новых аранжировок и музыкальных форм.

Особое внимание уделено визуальной части проекта: на каждую композицию сняты видеоклипы, которые уже доступны на Rutube-канале музыкального издательства «Катюша». В работе использовались аутентичные народные инструменты, органично сочетающиеся с элементами рока, поп-музыки и электронных жанров.

Музыкальный сборник «Ой, то не вечер» стал не только данью уважения историческому наследию, но и примером того, как современные артисты способны переосмысливать народную традицию, соединяя прошлое и настоящее в едином художественном пространстве, открывая для сегодняшнего слушателя забытые страницы народной культуры.