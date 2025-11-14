Легенда о Разине ожила в новом музыкальном сборнике «Ой, то не вечер»

просмотров: 72

Музыкальный сборник «Ой, то не вечер», посвящённый легендарной фигуре Степана Разина, записали известные российские артисты. В проекте приняли участие коллективы и исполнители разных направлений — «Лампасы», «25/17», Варвара Котова, Захар Прилепин, Алексей Глызин, ансамбль «Казачий круг», «Партизан FM», «Аффинаж», Вася Васин и другие. Инициатива реализована при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Альбом стал масштабным творческим осмыслением образа народного героя, чья личность на протяжении веков вдохновляла поэтов, писателей и музыкантов. В сборник вошли как хорошо известные народные песни, так и редкие произведения, ранее не звучавшие со сцены. Участники проекта стремились сохранить подлинность фольклорных источников, при этом адаптировав их для современного звучания с помощью новых аранжировок и музыкальных форм.Особое внимание уделено визуальной части проекта: на каждую композицию сняты видеоклипы, которые уже доступны на Rutube-канале музыкального издательства «Катюша». В работе использовались аутентичные народные инструменты, органично сочетающиеся с элементами рока, поп-музыки и электронных жанров.Музыкальный сборник «Ой, то не вечер» стал не только данью уважения историческому наследию, но и примером того, как современные артисты способны переосмысливать народную традицию, соединяя прошлое и настоящее в едином художественном пространстве, открывая для сегодняшнего слушателя забытые страницы народной культуры.