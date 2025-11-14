Саратовская область перешла к новой концепции комплексного развития территорий

просмотров: 128

"Когда мы рассматриваем строительство нового жилья, мы должны предусмотреть строительство детских садиков, школ, поликлиник. Это социальная инфраструктура. Мы должны посмотреть, как у нас развита транспортная инфраструктура, какой общественный транспорт будет доходить до этой территории. Естественно, инженерная инфраструктура, то есть мы должны не забывать про коммунальные сети, то есть какие нагрузки, что у нас с водой, что у нас с канализацией, газоснабжением, освещением и так далее", - рассказала Анастасия Пузанова.Главный архитектор области также остановилась на том, какие территории в областном центре в ближайшее время будут комплексно застраиваться. Одна из них - территория старого аэропорта "Центральный"."Это достаточно большая территория. Примерно 27 тысяч человек будет проживать в новом микрорайоне. И можно сказать, что это один из самых главных примеров комплексной застройки в нашем городе, ну и, наверное, в Саратовской области. Застройка будет предусматривать три школы, две по 1100, одна на 1800 мест, девять детских садов, две поликлиники для взрослого населения, две поликлиники для детей.Это, естественно, очень большая парковая территория, что немаловажно. Потому что комфортное жилье – это не только наличие всей социальной инфраструктуры, но это еще и озелененная территория общего пользования, чтобы жителям было комфортно проживать, куда-то выйти погулять с детишками", - прокомментировала Пузанова.