Фонд Юрия Лужкова поддержал молодых экономистов на праздновании 260-летия ВЭО России

11 ноября 2025 года в Москве состоялись X Всероссийское экономическое собрание и юбилейный съезд Вольного экономического общества России, приуроченные к 260-летию ВЭО России, старейшего научного объединения экономистов страны, и профессиональному празднику «День экономиста».Форум объединил более 1500 участников из России и зарубежных стран: представителей федеральных и региональных органов власти, академического и делового сообществ и общественных деятелей. Программа включала научно-экспертную и торжественную части, а также вручение наград лауреатам экономических премий и победителям просветительских проектов.На мероприятии состоялось награждение победителей конкурса «Лучший вопрос для Экономического диктанта», который проводится ВЭО России при поддержке Фонда Юрия Лужкова, Российского исторического общества, администраций субъектов Российской Федерации и ведущих вузов страны. В 2025 году акция объединила свыше 428 тысяч участников из России и 13 зарубежных стран.Победителями конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2025» стали: Степан Бедрин, студент Уральского государственного экономического университета (г. Екатеринбург); Екатерина Говорова, студентка Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина (г. Елец); Любовь Помошникова, студентка Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского (г. Саратов).Специальный приз Юрия Лужкова в этом году получила самая юная участница — Екатерина Говорова — за исследовательский подход и историческую осведомлённость в области экономики с вопросом: «В книге „Необходимые правила для купцов, банкиров, комиссионеров и вообще для каждого человека, занимающегося каким-либо делом“ (1881) Н. Е. Зегимель сформулировал „кодекс чести“ российских предпринимателей XIX века. В наше время эти правила по-прежнему не потеряли своей актуальности. Какие из представленных правил НЕ входят в этот „кодекс чести“?» (верные ответы — «Кто не рискует, тот не пьёт шампанского» и «Упавший духом гибнет раньше срока»). Экспертное жюри отметило, что вопрос студентки демонстрирует важность экономической культуры и деловой этики для молодого поколения России.Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова, поздравила победителей конкурса: «Экономический диктант стал значимой инициативой, объединяющей профессионалов, преподавателей и студентов вокруг практических аспектов экономического развития страны. Для Юрия Михайловича всегда было важно формировать экономическое мышление у молодого поколения, ведь именно грамотное общество способно принимать взвешенные решения и обеспечивать устойчивый рост. Он уделял большое внимание студентам и молодым специалистам, читал лекции, наглядно демонстрировал важность различных аспектов экономики в жизни страны. Фонд продолжает развивать образовательные направления, помогая участникам расширять знания и навыки, необходимые для профессиональной деятельности. Поздравляю Говорову Екатерину и других победителей конкурса, желаю им новых успехов и достижений в изучении экономики и управленческих дисциплин. Из таких молодых людей вырастут новые экономисты, предприниматели, финансисты — им предстоит формировать экономику в будущем».Имя Юрия Лужкова неразрывно связано с ВЭО России: в начале 1990-х годов, в период структурных преобразований, он сыграл ключевую роль в возрождении деятельности ВЭО и Международного союза экономистов. За выдающийся личный вклад в развитие отечественной экономической мысли, укрепление внешнеэкономических связей, а также за особые заслуги перед Вольным экономическим обществом России, способствовавшие повышению авторитета российской экономической науки и деятельности Общества в Российской Федерации и за рубежом, Юрий Михайлович был удостоен высшей награды ВЭО — Большой золотой медали.Проведение X Собрания и юбилейного съезда ВЭО России совпало с подготовкой обширного цикла мероприятий Фонда Юрия Лужкова, приуроченных к 90-летию со дня рождения Юрия Михайловича, которое будет отмечаться в 2026 году. 15 октября 2025 года Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в России юбилея Ю. М. Лужкова.В настоящее время, продолжая инициативы Юрия Лужкова, Фонд его имени поддерживает просветительские и образовательные проекты, формирующие новое поколение экономистов и лидеров созидания.