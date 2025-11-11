Активисты одобряют инициативу губернатора по замене песка на реагенты для борьбы с гололедом

просмотров: 97

По словам губернатора области Романа Бусаргина, прошлый зимний сезон показал, что использование новых реагентов вместо традиционной песчано-соляной смеси существенно улучшило состояние дорожного покрытия и позволило эффективнее справляться коммунальным службам с зимней уборкой улиц, а весной на дорогах и тротуарах было значительно меньше грязи.«Хочется отметить положительный момент, что появились реагенты. Это современный способ обработки дорог и тротуаров. Коммунальными службами он опробован в прошлом году и показал свою эффективность. Да и сами жители заметили, что грязи стало меньше», – высказалась Людмила Живаева, член общественного совета Фрунзенского района.«Однозначно стоит использовать на асфальтированных дорогах реагенты. Так как потом весной песчаная смесь забивает все ливневки, а как подсохнет - начинается пыль, до самого лета. Потому я за реагенты», – отметил Антон Афонин, председатель общественного совета п.Юбилейный.