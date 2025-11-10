10 ноября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
20:47 | 10 ноября
В региональном минздраве усилят блок, отвечающий за лекарственное обеспечение льготников
18:00 | 10 ноября
Заказчик строительства нового моста выпустил в Волгу почти 4 млн ценных видов рыб
17:00 | 10 ноября
На саратовском заводе разработали уникальный импортозамещающий высокоточный датчик
15:30 | 10 ноября
Хвалынские школьники одержали победу на гастрономическом фестивале в Саратове
14:46 | 10 ноября
Саратовцы хотят, чтобы новая школа открыла двери как можно быстрее
14:30 | 10 ноября
В Пугачеве завершен ремонт трех областных дорог
13:30 | 10 ноября
В Саратовской области определили лучших молодых педагогов года
12:36 | 10 ноября
В ДК «Россия» проходит инклюзивный фестиваль «Культура без границ»
11:30 | 10 ноября
Балансиры, бизиборды, спиралевидные лабиринты: пенсионеры Татищевского района посещают школу восстановления
10:00 | 10 ноября
Самые талантливые юные скрипачи приехали на профессиональный конкурс в Саратов
Саратовцы хотят, чтобы новая школа открыла двери как можно быстрее

Общество
Жители города объединились в едином порыве: мечта о новой школе в микрорайоне Молодежный должна стать реальностью как можно скорее. В разных районах Саратова проходят одиночные пикеты, каждый из которых – тихий, но убедительный голос в поддержку ускорения строительства образовательного учреждения.



«Стройте быстрее школу» - этот лозунг объединил людей разных возрастов и профессий, которые выходят на улицы, движимые общей целью – обеспечить детям Ленинского района качественное образование и достойное будущее.

Одиночные пикеты – это живое свидетельство гражданской активности и неравнодушия саратовцев, а также напоминание о том, что образование – это фундамент, на котором строится благополучие общества.

Горожане верят, что их голоса будут услышаны, и новая школа распахнет свои двери как можно скорее. Они хотят, чтобы дети получили возможность учиться в современных, комфортных условиях, чтобы они могли раскрыть свой потенциал и стать достойными гражданами своей страны.

Напомним, в конце октября губернатор Роман Бусаргин осмотрел стройплощадку будущей школы на 1100 мест в Ленинском районе и провел там совещание. По словам главы региона, все необходимые стройматериалы уже доставлены на объект, а для повышения производительности работ планируется задействовать два-три башенных крана.