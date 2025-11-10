Саратовцы хотят, чтобы новая школа открыла двери как можно быстрее
Жители города объединились в едином порыве: мечта о новой школе в микрорайоне Молодежный должна стать реальностью как можно скорее. В разных районах Саратова проходят одиночные пикеты, каждый из которых – тихий, но убедительный голос в поддержку ускорения строительства образовательного учреждения.
«Стройте быстрее школу» - этот лозунг объединил людей разных возрастов и профессий, которые выходят на улицы, движимые общей целью – обеспечить детям Ленинского района качественное образование и достойное будущее.
Одиночные пикеты – это живое свидетельство гражданской активности и неравнодушия саратовцев, а также напоминание о том, что образование – это фундамент, на котором строится благополучие общества.
Горожане верят, что их голоса будут услышаны, и новая школа распахнет свои двери как можно скорее. Они хотят, чтобы дети получили возможность учиться в современных, комфортных условиях, чтобы они могли раскрыть свой потенциал и стать достойными гражданами своей страны.
Напомним, в конце октября губернатор Роман Бусаргин осмотрел стройплощадку будущей школы на 1100 мест в Ленинском районе и провел там совещание. По словам главы региона, все необходимые стройматериалы уже доставлены на объект, а для повышения производительности работ планируется задействовать два-три башенных крана.
