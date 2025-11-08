Куратор строительства школы в Молодежном рассказала, как идут работы

просмотров: 81

«Строители продолжают собирать из арматуры каркасы и готовить основание для подпорных стенок. Одновременно с этим ведётся разработка котлована под здание будущей школы и устройство шпунтовых свай. Обратила внимание, чтобы построить для нас школу как можно быстрее, строители ведут многие работы параллельно. Благодарю наших строителей за подробный отчёт и вернусь к вам с новыми подробностями уже на следующей неделе», – рассказала заместитель директора школы № 75.Напомним, в конце октября губернатор Роман Бусаргин лично осмотрел стройплощадку будущей и провел там совещание. По его словам, все необходимые стройматериалы уже доставлены на объект, а для повышения производительности на стройке планируют задействовать два-три башенных крана.