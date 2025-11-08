8 ноября 2025 СУББОТА
Новости
11:07 | 08 ноября
Куратор строительства школы в Молодежном рассказала, как идут работы
23:20 | 07 ноября
В Саратове почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел
18:54 | 07 ноября
Общественники поддерживают решение губернатора по обработке дорог реагентами вместо песка
17:30 | 07 ноября
Артисты Воскресенского и Балашовского районов подарили концерты и подарки бойцам в госпиталях
16:30 | 07 ноября
В областной филармонии представят «Бессмертного знаменосца»
15:30 | 07 ноября
Современные маломерные судна помогают спасателям предотвратить беду
14:40 | 07 ноября
В Саратовской области улучшается лекарственное обеспечение больных ревматологическими заболеваниями
13:30 | 07 ноября
Анжелика Косачева — бронзовый призёр чемпионата мира в Египте
12:30 | 07 ноября
Саратовский выпускник Президентской программы прошел стажировку в Китае
12:23 | 07 ноября
ТИЦ приглашает стать туристом в своём регионе
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Куратор строительства школы в Молодежном рассказала, как идут работы

Общество
На строительной площадке новой школы на 1100 мест в микрорайоне Молодёжный снова побывала Анастасия Морозова, которой родители доверили сообщать все новости со стройки.




«Строители продолжают собирать из арматуры каркасы и готовить основание для подпорных стенок. Одновременно с этим ведётся разработка котлована под здание будущей школы и устройство шпунтовых свай. Обратила внимание, чтобы построить для нас школу как можно быстрее, строители ведут многие работы параллельно. Благодарю наших строителей за подробный отчёт и вернусь к вам с новыми подробностями уже на следующей неделе», – рассказала заместитель директора школы № 75.

Напомним, в конце октября губернатор Роман Бусаргин лично осмотрел стройплощадку будущей и провел там совещание. По его словам, все необходимые стройматериалы уже доставлены на объект, а для повышения производительности на стройке планируют задействовать два-три башенных крана.