В Саратове почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел
8 ноября в России ежегодно отмечается День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ.
В канун этой трагической, но важной даты в МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» прошли памятные мероприятия, приуроченные к подвигу стражей порядка, отдавших свои жизни ради безопасности граждан.
В сквере имени лейтенанта полиции Михаила Годеева состоялись митинг и торжественное возложение цветов. Также в школе прошла патриотическая акция «Герои рядом», направленная на сохранение памяти о героях-земляках и воспитание у подрастающего поколения уважения к профессии полицейского.
Профессия сотрудника органов внутренних дел по праву считается одной из самых опасных. Вступая в открытое противоборство с преступностью, полицейские ежедневно рискуют своей жизнью. Цена ошибки или смелого решения в их работе нередко оказывается самой высокой – человеческой жизнью. В вечном реестре погибших при исполнении служебного долга значится и имя саратовца – лейтенанта полиции Михаила Годеева, чье мужество и преданность долгу стали примером для многих.
В памятных мероприятиях приняли участие представители общественных, ветеранских и образовательных организаций:
- Попов Ю.А. – ветеран Главного управления внутренних дел, председатель Совета ветеранов Саратовского юридического института МВД России;
- Ляхов А.П. – ветеран Главного управления внутренних дел, член Совета ветеранов Главного управления МВД по Саратовской области;
- Оксана Енина – исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Заводского района;
- Светлана Зарьянцева – местный координатор партийных проектов «Женское движение Единой России» и «Историческая память»;
- Представители ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи»;
- Фетисов А.В. – атаман Окружного казачьего общества Саратовской области;
- Дмитриенко Е.А. – председатель Совета ветеранов отдела полиции № 2 Управления МВД России по г. Саратову, капитан внутренней службы в отставке;
- Попов С.Г. – майор полиции в отставке, ветеран боевых действий;
- Мичурина И.А. – капитан полиции, ветеран органов внутренних дел;
- Обучающиеся и педагогический коллектив МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова».
Мероприятия стали не только данью уважения погибшим героям, но и важным напоминанием молодому поколению о цене мира, порядка и безопасности, которые обеспечиваются самоотверженным трудом сотрудников правоохранительных органов.