В Саратове почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел

8 ноября в России ежегодно отмечается День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ.В канун этой трагической, но важной даты в МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» прошли памятные мероприятия, приуроченные к подвигу стражей порядка, отдавших свои жизни ради безопасности граждан.В сквере имени лейтенанта полиции Михаила Годеева состоялись митинг и торжественное возложение цветов. Также в школе прошла патриотическая акция «Герои рядом», направленная на сохранение памяти о героях-земляках и воспитание у подрастающего поколения уважения к профессии полицейского.Профессия сотрудника органов внутренних дел по праву считается одной из самых опасных. Вступая в открытое противоборство с преступностью, полицейские ежедневно рискуют своей жизнью. Цена ошибки или смелого решения в их работе нередко оказывается самой высокой – человеческой жизнью. В вечном реестре погибших при исполнении служебного долга значится и имя саратовца – лейтенанта полиции Михаила Годеева, чье мужество и преданность долгу стали примером для многих.В памятных мероприятиях приняли участие представители общественных, ветеранских и образовательных организаций:- Попов Ю.А. – ветеран Главного управления внутренних дел, председатель Совета ветеранов Саратовского юридического института МВД России;- Ляхов А.П. – ветеран Главного управления внутренних дел, член Совета ветеранов Главного управления МВД по Саратовской области;- Оксана Енина – исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Заводского района;- Светлана Зарьянцева – местный координатор партийных проектов «Женское движение Единой России» и «Историческая память»;- Представители ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи»;- Фетисов А.В. – атаман Окружного казачьего общества Саратовской области;- Дмитриенко Е.А. – председатель Совета ветеранов отдела полиции № 2 Управления МВД России по г. Саратову, капитан внутренней службы в отставке;- Попов С.Г. – майор полиции в отставке, ветеран боевых действий;- Мичурина И.А. – капитан полиции, ветеран органов внутренних дел;- Обучающиеся и педагогический коллектив МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова».Мероприятия стали не только данью уважения погибшим героям, но и важным напоминанием молодому поколению о цене мира, порядка и безопасности, которые обеспечиваются самоотверженным трудом сотрудников правоохранительных органов.