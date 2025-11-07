Частушечный батл, национальные хороводы, цемараты и пачаты: в социозащитных учреждениях области встретили День народного единства

просмотров: 122

День народного единства – российский государственный праздник, посвященный событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов.Во всех социозащитных учреждениях области к этой дате проводятся патриотические, спортивные, другие тематические мероприятия, привлекая к участию и старшее, и юное поколение.Так, специалисты комплексного центра социального обслуживания Красноармейского района совместно с сотрудниками Центральной библиотеки провели исторический экскурс «В единстве народов – сила России». Участники узнали историю возникновения праздника, а в заключение встречи поучаствовали в познавательной квиз-игре «От Руси к России».Получатели соцуслуг старшего возраста и «серебряные» волонтеры центра социального обслуживания Аркадакского района состязались в игре-викторине «Вместе мы Россия». Разделившись на команды, пожилые люди составляли пословицы и отгадывали национальные костюмы народов России. Все продемонстрировали не только хорошие знания истории, культурных и самобытных традиций народов России, но и настоящее единство при выполнении заданий.В центре соцобслуживания Ершовского района состоялась большая этнокультурная встреча «В семье единой». Участниками стали актив «Доброцентра» и этно-фольклорное объединение «Мазы панчф» – члены регионального национального мордовского центра «Шумбрат» села Чугунка. Программа включала в себя кулинарный мастер-класс «Скатерть самобранка» по приготовлению «цемарат» (национальных вареников), дегустацию праздничных блюд – «пачат» (мордовские блины), «модамарень шяняфкст» (мордовские драники), а также рецептурный обмен «У нас «поза», а «квас» у вас».Встреча продолжилась частушечным батлом, национальными хороводами, выставкой народного костюма.В свою очередь воспитанники петровского центра социального обслуживания населения говорили о подвигах наших предков во имя независимости Родины, вспомнили о том, как велика и красива наша страна, как богата событиями ее история, закрепили свои знания о государственных символах.В центре социального обслуживания населения Лысогорского района прошло мероприятие «Единством сильна Россия», направленное на формирование гражданской ответственности, патриотизма и интереса к историческому прошлому нашей страны.Познавательное мероприятие «Все мы – дети России» провели в Марксовском центре «Семья». В процессе игры ребята знакомились с историей праздника, символами России, разгадывали загадки и исполнили гимн.Специалистами аткарского центра соцосблуживания для детей проведена беседа «Мы вместе – и в этом наша сила».«Сила в единстве. Это не просто красивые слова, а фундаментальная истина, проверенная историей. Когда народы страны едины – они способны стать мощной созидательной силой и вместе преодолеть самые суровые испытания», - уверены участники мероприятий.