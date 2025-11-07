В Кремле прошло заседание Совета по межнациональным отношениям под председательством Президента РФ Владимира Путина

просмотров: 225

5 ноября 2025 года в Кремле состоялось заседание Совета по межнациональным отношениям под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина. Мероприятие было посвящено подведению итогов реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой в 2012 году, а также обсуждению проекта её новой редакции на следующие десять лет.В ходе выступления Владимир Путин подчеркнул, что в условиях современных вызовов особенно ярко проявляется подлинное межнациональное единство российского общества. «Сегодня яркий пример подлинного межнационального единения, боевого братства показывают наши герои, солдаты и офицеры в ходе специальной военной операции. Они вместе идут в праведный бой – за Россию. Доказывают в сражении, что все мы – один народ», – заявил глава государства.Президент также предложил повысить статус рабочей группы по межнациональным отношениям до уровня правительственной комиссии, что, по его мнению, позволит усилить координацию усилий федеральных и региональных органов власти в реализации национальной политики.В заседании принял участие атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Его выступление последовало за докладом заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, которая высоко оценила вклад казачества в укрепление гражданского согласия, сохранение традиционных ценностей и реализацию мер государственной национальной политики.В своём кратком докладе Виталий Кузнецов сообщил о ключевых направлениях деятельности российского казачества в рамках Стратегии государственной национальной политики за последние годы. Особое внимание он уделил участию казачьих обществ в просветительских, патриотических и межкультурных инициативах, направленных на укрепление единства многонационального народа России.В ходе выступления атаман предложил поддержать инициативу Совета и рассмотреть возможность объявить 2026 год Годом единства народов России. Президент Владимир Путин одобрил данное предложение и поручил соответствующим структурам подготовить проекты необходимых решений.Заседание подчеркнуло системный подход Российской Федерации к вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, а также значимую роль традиционных институтов гражданского общества, таких как казачество, в укреплении национального согласия и духовно-патриотического единства.