Министр сообщил о начале формирования списка учеников новой школы в Молодежном
Министр образования Александр Пажитнев, отвечая на вопросы депутатов областной Думы, рассказал о подготовительных работах, связанных со строительством новой школы на 1100 мест с бассейном в микрорайоне Молодежный. Руководитель профильного ведомства отметил, что современный образовательный комплекс ждут более тысячи семей.
«Строительство активно идет. Важно, что общественный контроль осуществляют родители, для которых будущая школа - новая возможность для их детей. Еженедельно на строительной площадке бывает Анастасия Морозова, которой родители доверили сообщать все новости со стройки. Такая вовлеченность родительского сообщества говорит о многом, в первую очередь о том, как сильно необходима эта школа», - отметил Пажитнев.
Министр сообщил, что параллельно его ведомство решает целый комплекс задач: формируются списки будущих учеников, определяется концепция школы.
«Планируется, что это будет школа полного дня - своего рода образовательный центр, где после уроков дети смогут заниматься в кружках, секциях и творческих студиях. Мы создаем не просто новое здание, а настоящую образовательную среду, где каждый ребенок сможет найти себе занятие по интересам и раскрыть свои способности. И делаем это, учитывая мнение родителей, которые заинтересованы в том, чтобы их дети получали самое лучшего образование», - пояснил министр.
