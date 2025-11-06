В парке «Территория детства» продолжаются работы по озеленению

просмотров: 165

Все растения закуплены в местных питомниках. Они лучше адаптированы к климатическим условиям региона и быстрее приживутся на новом месте.Ассортимент растений был согласован с научным сообществом, чтобы создать гармоничное и устойчивое природное пространство.Сегодня были высажены кусты бересклета — это декоративный кустарник, который быстро растет и формирует красивую крону.После завершения работ парк станет еще более комфортным и привлекательным для отдыха, а новая зеленая зона станет украшением района и местом притяжения для жителей всех возрастов.