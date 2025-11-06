6 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:47 | 06 ноября
Министр сообщил о начале формирования списка учеников новой школы в Молодежном
11:47 | 06 ноября
Сергей Гладков: планы приватизации соцобъектов нужно пересмотреть
11:30 | 06 ноября
Саратовская девятиклассница стала «Патриотом года»
10:30 | 06 ноября
В честь юбилея Олега Табакова прошёл конкурс театрального творчества
09:28 | 06 ноября
X Всероссийский танцевальный проект «ВДвижении.Лучшие» завершился в Саратове!
18:30 | 05 ноября
48 собственников пострадавшего дома на Блинова приобрели новые квартиры с помощью сертификатов
18:00 | 05 ноября
Участник СВО поблагодарил граждан за защиту решения по строительству новой школы
18:00 | 05 ноября
В Саратове «Защитники» померяются «Ударом на силу»
17:41 | 05 ноября
Казачья удаль: молодёжь Петровска демонстрирует мастерство владения шашкой
17:40 | 05 ноября
Лысогорские пенсионеры делают уверенные спортивные шаги к здоровью и долголетию
В парке «Территория детства» продолжаются работы по озеленению

Общество
По поручению губернатора Романа Бусаргина в парке ведутся работы по озеленению территории
В парке «Территория детства» продолжаются работы по озеленению



Все растения закуплены в местных питомниках. Они лучше адаптированы к климатическим условиям региона и быстрее приживутся на новом месте.

Ассортимент растений был согласован с научным сообществом, чтобы создать гармоничное и устойчивое природное пространство.

Сегодня были высажены кусты бересклета — это декоративный кустарник, который быстро растет и формирует красивую крону.

После завершения работ парк станет еще более комфортным и привлекательным для отдыха, а новая зеленая зона станет украшением района и местом притяжения для жителей всех возрастов.