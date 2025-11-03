3 ноября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:45 | 02 ноября
Выходка в православном храме в корне противоречит исламу
15:00 | 02 ноября
Активисты Саратова выступают за скорое строительство новой школы
13:30 | 02 ноября
Раздел проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ теперь на сайте полномочного представителя Президента РФ в ПФО
12:54 | 02 ноября
Эксперт поддержал новые направления развития строительной отрасли
18:00 | 01 ноября
В СГУ создали методику выявления уязвимости человека к онлайн-влиянию
17:30 | 01 ноября
"Куклы оживают" в театре кукол "Теремок" в "Ночь искусств»"
16:30 | 01 ноября
Саратовская областная станция скорой медицинской помощи отмечает 105 лет
15:30 | 01 ноября
Актер Михаил Мамаев выступил перед школьниками Саратовской области
15:28 | 01 ноября
Выплаты молодым специалистам в Саратовской области выросли в 2 раза
14:30 | 01 ноября
Пресс-секретарям и журналистам рассказали, как ИИ может помочь им в работе
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Выходка в православном храме в корне противоречит исламу

Общество
В соцсетях опубликовано видео, на котором девушка в платке в православном храме произнесла «Аллаху акбар» на фоне алтаря. Также в ролике она показала джинсы с надписью Juicy (в переводе на русский — сочная) сзади. В постах отмечалось, что девушка хотела «намеренно оскорбить добрых христиан», а происходило это в Саратове. Общественники региона осудили действия девушки.

Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук прокомментировал данное сообщение :

«Прочитал сообщение о том, как ваххабитка зашла в православный храм…видно ,что она волнуется, ещё бы, ведь это не прикрытое хамство!И время выбрано специально в предверии Дня Народного Единства-глупость и хамство! Народы России едины и здесь, и на передовой, сильны своей дружбой, братством и взаимоуважением, всех национальностей и конфессий. Думаю, что это дело рук украинских или английских спецслужб, рассчитанное на раскол общества, но кроме возмущения в обществе действиями девушки не добились ничего!!! Очень уж приходят на ум «тридцать серебрянников». Как эта, явно обманутая девушка,будет выходить на улицу и смотреть людям в глаза? Негодяи, обманувшие ее, наверняка уже попрятались в норы!
А МЫ в День Народного Единства будем всей страной, всем многонациональным народом России праздновать этот важный Праздник единства народов нашей Страны! В этом наша сила во все времена,а негодяи - грязные руки свои прочь от России!!»

Выходка в православном храме в корне противоречит исламу.

Салман Мухтарович Мусаев- президент Ассоциации национально-культурных объединений области:

«Постыдная выходка девушки в православном приходе, запечетленная на видео и размещенная в интернете, - ничто иное, как попытка врагов испортить саратовцам великий праздник Дня народного единства.
Ещё раз убеждаюсь, что у наших недругов нет границ ни моральных, ни общечеловеческих. Им все равно, где гадить. Это беспринципные люди, пытающиеся любой ценой дестабилизировать ситуацию.
Но хочу сказать, что и на этот раз у них ничего не выйдет. Мы сильны своей верой, сплочённостью и патриотизмом. А этой выходке должны дать свою оценку правоохранительные органы».