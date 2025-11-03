просмотров: 271

Председатель Общественной палаты Саратовской областипрокомментировал данное сообщение :«Прочитал сообщение о том, как ваххабитка зашла в православный храм…видно ,что она волнуется, ещё бы, ведь это не прикрытое хамство!И время выбрано специально в предверии Дня Народного Единства-глупость и хамство! Народы России едины и здесь, и на передовой, сильны своей дружбой, братством и взаимоуважением, всех национальностей и конфессий. Думаю, что это дело рук украинских или английских спецслужб, рассчитанное на раскол общества, но кроме возмущения в обществе действиями девушки не добились ничего!!! Очень уж приходят на ум «тридцать серебрянников». Как эта, явно обманутая девушка,будет выходить на улицу и смотреть людям в глаза? Негодяи, обманувшие ее, наверняка уже попрятались в норы!А МЫ в День Народного Единства будем всей страной, всем многонациональным народом России праздновать этот важный Праздник единства народов нашей Страны! В этом наша сила во все времена,а негодяи - грязные руки свои прочь от России!!»Выходка в православном храме в корне противоречит исламу.- президент Ассоциации национально-культурных объединений области:«Постыдная выходка девушки в православном приходе, запечетленная на видео и размещенная в интернете, - ничто иное, как попытка врагов испортить саратовцам великий праздник Дня народного единства.Ещё раз убеждаюсь, что у наших недругов нет границ ни моральных, ни общечеловеческих. Им все равно, где гадить. Это беспринципные люди, пытающиеся любой ценой дестабилизировать ситуацию.Но хочу сказать, что и на этот раз у них ничего не выйдет. Мы сильны своей верой, сплочённостью и патриотизмом. А этой выходке должны дать свою оценку правоохранительные органы».