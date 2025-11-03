3 ноября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:45 | 02 ноября
Выходка в православном храме в корне противоречит исламу
15:00 | 02 ноября
Активисты Саратова выступают за скорое строительство новой школы
13:30 | 02 ноября
Раздел проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ теперь на сайте полномочного представителя Президента РФ в ПФО
12:54 | 02 ноября
Эксперт поддержал новые направления развития строительной отрасли
18:00 | 01 ноября
В СГУ создали методику выявления уязвимости человека к онлайн-влиянию
17:30 | 01 ноября
"Куклы оживают" в театре кукол "Теремок" в "Ночь искусств»"
16:30 | 01 ноября
Саратовская областная станция скорой медицинской помощи отмечает 105 лет
15:30 | 01 ноября
Актер Михаил Мамаев выступил перед школьниками Саратовской области
15:28 | 01 ноября
Выплаты молодым специалистам в Саратовской области выросли в 2 раза
14:30 | 01 ноября
Пресс-секретарям и журналистам рассказали, как ИИ может помочь им в работе
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Активисты Саратова выступают за скорое строительство новой школы

Общество
В Саратове прошла череда одиночных пикетов, участники которых поддержали идею возведения новой школы в Ленинском районе. Жители города собрались в разных частях Саратова с лозунгами, выражающими желание увидеть новое учебное учреждение.



Одна из участниц акции привлекла внимание в самом центре города. Она ясно обозначила свою позицию, подняв плакат с надписью: «Стройте быстрее школу!».

Еще одного активиста видели рядом со сквером в Ленинском районе. Мужчина с аналогичным транспарантом подчеркнул важность скорого открытия современной образовательной площадки.

Другой участницей стала ещё одна жительница Саратова, поддержавшая инициативу местных властей ликвидировать дефицит мест в школах путем сооружения нового учебного заведения.

Напомним, 30 октября губернатор Роман Бусаргин посетил строительную площадку школы на 1100 учеников в Ленинском районе, где провёл планёрку. Губернатор отметил, что все нужные строительные материалы уже закуплены и находятся на площадке. Для обеспечения эффективности работ на таком крупном объекте предполагается использование двух-трех башенных кранов.