Активисты Саратова выступают за скорое строительство новой школы

Одна из участниц акции привлекла внимание в самом центре города. Она ясно обозначила свою позицию, подняв плакат с надписью: «Стройте быстрее школу!».Еще одного активиста видели рядом со сквером в Ленинском районе. Мужчина с аналогичным транспарантом подчеркнул важность скорого открытия современной образовательной площадки.Другой участницей стала ещё одна жительница Саратова, поддержавшая инициативу местных властей ликвидировать дефицит мест в школах путем сооружения нового учебного заведения.Напомним, 30 октября губернатор Роман Бусаргин посетил строительную площадку школы на 1100 учеников в Ленинском районе, где провёл планёрку. Губернатор отметил, что все нужные строительные материалы уже закуплены и находятся на площадке. Для обеспечения эффективности работ на таком крупном объекте предполагается использование двух-трех башенных кранов.