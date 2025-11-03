3 ноября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:45 | 02 ноября
Выходка в православном храме в корне противоречит исламу
15:00 | 02 ноября
Активисты Саратова выступают за скорое строительство новой школы
13:30 | 02 ноября
Раздел проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ теперь на сайте полномочного представителя Президента РФ в ПФО
12:54 | 02 ноября
Эксперт поддержал новые направления развития строительной отрасли
18:00 | 01 ноября
В СГУ создали методику выявления уязвимости человека к онлайн-влиянию
17:30 | 01 ноября
"Куклы оживают" в театре кукол "Теремок" в "Ночь искусств»"
16:30 | 01 ноября
Саратовская областная станция скорой медицинской помощи отмечает 105 лет
15:30 | 01 ноября
Актер Михаил Мамаев выступил перед школьниками Саратовской области
15:28 | 01 ноября
Выплаты молодым специалистам в Саратовской области выросли в 2 раза
14:30 | 01 ноября
Пресс-секретарям и журналистам рассказали, как ИИ может помочь им в работе
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Раздел проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ теперь на сайте полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Общество
На официальном сайте полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе появился новый раздел, посвящённый проекту #МУЗЫКАВМЕСТЕ «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья», – МузыкаПФО.


Проект реализован при поддержке полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова, Президентского фонда культурных инициатив и проекта «ДНК России».
Команда #МУЗЫКАВМЕСТЕ посетила все 14 регионов ПФО, где сняла 7 уникальных музыкальных композиций («Течет река Волга», «Как молоды мы были», «Гляжу в озера синие» и др.), собрав их в формате живого исполнения под открытым небом – на фоне культурных, природных и этнографических достопримечательностей регионов.
В новом разделе сайта представлен первый видеоролик на песню «Течет река Волга», а далее вы увидите другие популярные композиции с участием более 400 исполнителей и творческих коллективов из всех регионов ПФО. Этот раздел станет виртуальным культурным пространством, раскрывающим культурный ДНК Приволжья, его энергию, величие природы и любовь к Родине.
Приглашаем всех посетить раздел и окунуться в атмосферу музыкального путешествия по одному из самых ярких и многообразных федеральных округов России.