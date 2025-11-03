Эксперт поддержал новые направления развития строительной отрасли

просмотров: 143

«Последние годы стали переломными для сферы жилищного строительства нашего региона. Все изменения последних лет были продиктованы необходимостью решения острой проблемы, последствия которой ощущаются жителями до сих пор. Речь идёт о хаотичной жилой и бизнес застройке. Остановить такую практику потребовало смелых решений и решительных действий со стороны региональных властей.Новые подходы, озвученные Губернатором области Романом Бусаргиным, обеспечат жителям гарантированные условия комфортной жизни. Принятые меры по изменению порядка застройки исключают строительство жилых комплексов без должного уровня социальной инфраструктуры. Теперь саратовцы смогут уверенно строить планы на будущее, зная, что рядом будут необходимые объекты социального назначения — современные детские сады, школы, медицинские учреждения», – говорит Иван Бирюлин, член комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Общественной палаты области.По его словам, эти перемены станут основой нового этапа развития строительной отрасли региона, сбалансированного между интересами жителей, предприятий и инвесторов. – Основой станет комплексный подход к развитию территорий, направленный на обновление жилого фонда и повышение качества городской среды. Радует, что уже определены первые перспективные площадки для начала реализации программы, – отмечает общественник.Внедрение механизма комплексного развития территорий позволит увеличить объем доступного качественного жилья, а также изменить облик региона за счет ликвидации устаревших зданий и строений, несоответствующих современным стандартам.