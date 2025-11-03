3 ноября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:45 | 02 ноября
Выходка в православном храме в корне противоречит исламу
15:00 | 02 ноября
Активисты Саратова выступают за скорое строительство новой школы
13:30 | 02 ноября
Раздел проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ теперь на сайте полномочного представителя Президента РФ в ПФО
12:54 | 02 ноября
Эксперт поддержал новые направления развития строительной отрасли
18:00 | 01 ноября
В СГУ создали методику выявления уязвимости человека к онлайн-влиянию
17:30 | 01 ноября
"Куклы оживают" в театре кукол "Теремок" в "Ночь искусств»"
16:30 | 01 ноября
Саратовская областная станция скорой медицинской помощи отмечает 105 лет
15:30 | 01 ноября
Актер Михаил Мамаев выступил перед школьниками Саратовской области
15:28 | 01 ноября
Выплаты молодым специалистам в Саратовской области выросли в 2 раза
14:30 | 01 ноября
Пресс-секретарям и журналистам рассказали, как ИИ может помочь им в работе
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Эксперт поддержал новые направления развития строительной отрасли

Общество

«Последние годы стали переломными для сферы жилищного строительства нашего региона. Все изменения последних лет были продиктованы необходимостью решения острой проблемы, последствия которой ощущаются жителями до сих пор. Речь идёт о хаотичной жилой и бизнес застройке. Остановить такую практику потребовало смелых решений и решительных действий со стороны региональных властей.

Новые подходы, озвученные Губернатором области Романом Бусаргиным, обеспечат жителям гарантированные условия комфортной жизни. Принятые меры по изменению порядка застройки исключают строительство жилых комплексов без должного уровня социальной инфраструктуры. Теперь саратовцы смогут уверенно строить планы на будущее, зная, что рядом будут необходимые объекты социального назначения — современные детские сады, школы, медицинские учреждения», – говорит Иван Бирюлин, член комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Общественной палаты области.

По его словам, эти перемены станут основой нового этапа развития строительной отрасли региона, сбалансированного между интересами жителей, предприятий и инвесторов. – Основой станет комплексный подход к развитию территорий, направленный на обновление жилого фонда и повышение качества городской среды. Радует, что уже определены первые перспективные площадки для начала реализации программы, – отмечает общественник.

Внедрение механизма комплексного развития территорий позволит увеличить объем доступного качественного жилья, а также изменить облик региона за счет ликвидации устаревших зданий и строений, несоответствующих современным стандартам.