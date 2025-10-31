31 октября 2025 ПЯТНИЦА
14:30 | 31 октября
Студенты познакомили малышей с профессией декоратора
14:10 | 31 октября
Общественники поддержали губернатора, презентовавшего новые подходы в строительной отрасли региона
13:45 | 31 октября
На VII Московском форуме ЖКХ предложили модель партнёрства между Общественными палатами и управляющими компаниями
13:30 | 31 октября
В Балашовском районе обсудили ход реализации крупных инвестиционных проектов
12:10 | 31 октября
В Базарном Карабулаке появился «Арт бульвар» и новая пешеходная зона
11:45 | 31 октября
Совершенствование системы наставничества стало главной темой обсуждения в рамках межрегиональной конференции
11:30 | 31 октября
Саратовские исполнители гордятся участием в проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ
11:27 | 31 октября
Более 5 тысяч юношей в год пройдут военную подготовку в новом тактическом городке
10:54 | 31 октября
В Саратове активисты ратуют за скорейшее появление новой школы
10:53 | 31 октября
В Москве состоится первый Всероссийский конгресс наблюдателей
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Общественники поддержали губернатора, презентовавшего новые подходы в строительной отрасли региона

Губернатор Роман Бусаргин озвучил новые направления развития строительной отрасли


Новые правила требуют обязательного учета социальной инфраструктуры при строительстве жилых комплексов, обеспечивая доступ к детским садам, школам, медицинским учреждениям и удобствам транспорта. Важнейшим инструментом становится комплексный подход к развитию путем ликвидации ветхих построек и устаревших зданий, несоответствующих стандартам качества и комфорта. Для систематизации процесса развития создается Институт развития территорий, ответственный за разработку планов развития, подбор участков, реализацию проектов и соблюдение всех необходимых норм.

Герчикова Елена Зиновьевна,член Общественной палаты, председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству:

"Сформулированные Губернатором приоритеты развития отрасли — это четкий и единственно верный ориентир для развития всего строительного комплекса региона. Курс на комплексное развитие территорий — это наш ответ на проблемы прошлого и инвестиция в будущее. Больше не допускается ситуации, когда жители остаются без школ, детских садов и поликлиник.

Сегодня главная задача — создавать комфортную, современную городскую среду с полным набором социальной инфраструктуры. Именно на это нацелены новые правила и создаваемый Институт развития территорий. Это практическая реализация принципа «развитие ради людей», который губернатор определил как основополагающий. Такой подход не только повысит качество жизни наших граждан, но и создаст новые, прозрачные и долгосрочные возможности для ответственного бизнеса, готового работать на благо региона".