31 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
14:30 | 31 октября
Студенты познакомили малышей с профессией декоратора
14:10 | 31 октября
Общественники поддержали губернатора, презентовавшего новые подходы в строительной отрасли региона
13:45 | 31 октября
На VII Московском форуме ЖКХ предложили модель партнёрства между Общественными палатами и управляющими компаниями
13:30 | 31 октября
В Балашовском районе обсудили ход реализации крупных инвестиционных проектов
12:10 | 31 октября
В Базарном Карабулаке появился «Арт бульвар» и новая пешеходная зона
11:45 | 31 октября
Совершенствование системы наставничества стало главной темой обсуждения в рамках межрегиональной конференции
11:30 | 31 октября
Саратовские исполнители гордятся участием в проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ
11:27 | 31 октября
Более 5 тысяч юношей в год пройдут военную подготовку в новом тактическом городке
10:54 | 31 октября
В Саратове активисты ратуют за скорейшее появление новой школы
10:53 | 31 октября
В Москве состоится первый Всероссийский конгресс наблюдателей
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратове активисты ратуют за скорейшее появление новой школы

Общество
В Саратове активисты ратуют за скорейшее появление новой школы


В Саратове состоялась серия одиночных пикетов в поддержку строительства школы в Ленинском районе Саратова. Неравнодушные саратовцы в разных районах города вышли с плакатами, чтобы поддержать решение о появлении новой школы.

Так, одна из активисток была замечена в центральной части Саратова. Женщина открыто заявила о своей гражданской позиции. «Мы за школу! Школе - быть! Не оставим наших детей без школы», - написано на плакате горожанки.

Рядом со сквером в Ленинском районе также заметили девушку с плакатом. Активистка выразила уверенность в том, что современный образовательный комплекс будет построен в скором времени.

С похожим транспарантом вышла еще одна молодая саратовчанка. Как пояснила нашему корреспонденту, она всецело поддерживает решение властей решить проблему переполненности школ Ленинского района за счет строительства нового современного образовательного объекта.