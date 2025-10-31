В Саратове активисты ратуют за скорейшее появление новой школы
В Саратове состоялась серия одиночных пикетов в поддержку строительства школы в Ленинском районе Саратова. Неравнодушные саратовцы в разных районах города вышли с плакатами, чтобы поддержать решение о появлении новой школы.
Так, одна из активисток была замечена в центральной части Саратова. Женщина открыто заявила о своей гражданской позиции. «Мы за школу! Школе - быть! Не оставим наших детей без школы», - написано на плакате горожанки.
Рядом со сквером в Ленинском районе также заметили девушку с плакатом. Активистка выразила уверенность в том, что современный образовательный комплекс будет построен в скором времени.
С похожим транспарантом вышла еще одна молодая саратовчанка. Как пояснила нашему корреспонденту, она всецело поддерживает решение властей решить проблему переполненности школ Ленинского района за счет строительства нового современного образовательного объекта.