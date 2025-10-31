В Саратове активисты ратуют за скорейшее появление новой школы

просмотров: 97

В Саратове состоялась серия одиночных пикетов в поддержку строительства школы в Ленинском районе Саратова. Неравнодушные саратовцы в разных районах города вышли с плакатами, чтобы поддержать решение о появлении новой школы.Так, одна из активисток была замечена в центральной части Саратова. Женщина открыто заявила о своей гражданской позиции. «Мы за школу! Школе - быть! Не оставим наших детей без школы», - написано на плакате горожанки.Рядом со сквером в Ленинском районе также заметили девушку с плакатом. Активистка выразила уверенность в том, что современный образовательный комплекс будет построен в скором времени.С похожим транспарантом вышла еще одна молодая саратовчанка. Как пояснила нашему корреспонденту, она всецело поддерживает решение властей решить проблему переполненности школ Ленинского района за счет строительства нового современного образовательного объекта.