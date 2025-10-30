Сотрудница Нижнекамского завода грузовых шин награждена медалью «За доблестный труд»

просмотров: 96

За высокий профессионализм и многолетний труд медалью «За доблестный труд» награждена сотрудница ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» — стыковщик полос сборочного цеха Альфия Рифгатовна Сибгатуллина.Альфия Рифгатовна работает на предприятии почти 40 лет. За это время она зарекомендовала себя как ответственный и внимательный специалист, строго соблюдающий технологические требования и стандарты качества. В её обязанности входит контроль технологических процессов и обеспечение точности на каждом этапе сборки.ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» — одно из крупнейших предприятий отрасли в Республике Татарстан. Завод объединяет специалистов различных направлений, обеспечивая непрерывность производственного цикла и стабильность выпуска продукции.Коллеги отмечают доброжелательность Альфии Рифгатовны, готовность делиться знаниями и помогать молодым сотрудникам в освоении профессии. Её трудовой путь служит примером ответственности, дисциплины и уважения к делу, которое она выбрала.Награждение стало признанием вклада человека, для которого работа на заводе — не просто профессия, а часть жизни. Такие специалисты формируют коллектив, где ценятся опыт, преемственность и взаимная поддержка, обеспечивая устойчивое развитие предприятия и всей отрасли.