30 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
22:28 | 29 октября
Сотрудница Нижнекамского завода грузовых шин награждена медалью «За доблестный труд»
22:25 | 29 октября
Депутаты усиливают работу по возврату в госсобственность незаконно отчужденного имущества
18:00 | 29 октября
Столыпинский индустриальный парк готов принимать резидентов для реализации инвестиционных проектов
17:00 | 29 октября
Лётчик Дмитрий Карелов – в ТОП-100 наставников России
16:30 | 29 октября
Саратовцы завоевали 8 медалей на первенстве и чемпионате ПФО по кудо
15:30 | 29 октября
В Саратове завершился молодёжный форум «Ценностные ориентиры современной молодёжи»
15:16 | 29 октября
14:30 | 29 октября
Саратовская телестудия для детей стала победителем «ТЭФИ-Kids - 2025»
13:30 | 29 октября
Школа волонтёров «Слушать, думать, знать!» прошла в ЗАТО Светлый
12:30 | 29 октября
Удостоверение единого образца получили 26,3 тысячи многодетных семей региона
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Сотрудница Нижнекамского завода грузовых шин награждена медалью «За доблестный труд»

Общество
За высокий профессионализм и многолетний труд медалью «За доблестный труд» награждена сотрудница ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» — стыковщик полос сборочного цеха Альфия Рифгатовна Сибгатуллина.

Альфия Рифгатовна работает на предприятии почти 40 лет. За это время она зарекомендовала себя как ответственный и внимательный специалист, строго соблюдающий технологические требования и стандарты качества. В её обязанности входит контроль технологических процессов и обеспечение точности на каждом этапе сборки.

ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» — одно из крупнейших предприятий отрасли в Республике Татарстан. Завод объединяет специалистов различных направлений, обеспечивая непрерывность производственного цикла и стабильность выпуска продукции.

Коллеги отмечают доброжелательность Альфии Рифгатовны, готовность делиться знаниями и помогать молодым сотрудникам в освоении профессии. Её трудовой путь служит примером ответственности, дисциплины и уважения к делу, которое она выбрала.

Награждение стало признанием вклада человека, для которого работа на заводе — не просто профессия, а часть жизни. Такие специалисты формируют коллектив, где ценятся опыт, преемственность и взаимная поддержка, обеспечивая устойчивое развитие предприятия и всей отрасли.