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Молодежь голосует на выборах за комфортную городскую среду

Новости
Молодежь голосует на выборах за комфортную городскую среду

 
Жители региона выбирают депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ IX созыва.  Лидеры общественного мнения подчеркнули прямую связь между гражданской позицией каждого человека и качеством жизни города и страны. Своим мнением о важности участия в электоральном процессе поделилась председатель Молодежного общественного собрания г. Саратов Елизавета Бойко. По ее словам, создание комфортной городской среды и поддержка образовательных инициатив должны стать приоритетом для законодателей.
«Сегодня у нас есть возможность повлиять на то, как будет развиваться наш город и страна в целом. Создание комфортной городской среды, поддержка образовательных и культурных проектов — это то, что должно находить отражение в решениях законодателей, а наш голос — самый прямой способ донести свои запросы.  Мы живем в период, когда активность граждан определяет качество жизни. Призываю всех, кому небезразлична судьба Саратова и России, не оставаться в стороне. Придите на избирательные участки, сделайте осознанный выбор и поддержите тех кандидатов, чьи программы отвечают вашим ценностям и целям», — подчеркнула Елизавета. 

В последний день голосования исполнить свой гражданский долг пришла Президент МОФСО « Федерация джиу-джитсу города Энгельса» Людмила Хасанова. Она рассказала, почему важно отдать свой голос на выборах: «Я привыкла ценить дисциплину, ответственность и умение принимать решения — а участие в выборах как раз и есть проявление этих качеств в общественной жизни. Каждый голос — это вклад в будущее нашего города. От наших решений зависит, какие возможности будут у молодёжи, как будет развиваться спорт, какие проекты получат поддержку. Для меня важно, чтобы Энгельс становился сильнее — и не только на спортивных площадках, но и в повседневной жизни».

Руководитель боксерского клуба Эльшан Мамедов связал необходимость голосования с воспитанием характера, которое дает спорт.
«Я считаю, что в этом вопросе отговорок и причин не идти быть не может. Мои подопечные из старших групп также посещают избирательные участки. На занятиях боксом мы развиваем не только волю и характер, но и умение принимать решения. Считаю, что в такие важные моменты нельзя оставаться в стороне и быть сторонним наблюдателем. От сегодняшнего выбора зависит наше будущее и будущее наших детей», — отмечает спортсмен.