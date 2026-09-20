Молодежь голосует на выборах за комфортную городскую среду

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Жители региона выбирают депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ IX созыва. Лидеры общественного мнения подчеркнули прямую связь между гражданской позицией каждого человека и качеством жизни города и страны. Своим мнением о важности участия в электоральном процессе поделилась председатель Молодежного общественного собрания г. Саратов Елизавета Бойко. По ее словам, создание комфортной городской среды и поддержка образовательных инициатив должны стать приоритетом для законодателей.«Сегодня у нас есть возможность повлиять на то, как будет развиваться наш город и страна в целом. Создание комфортной городской среды, поддержка образовательных и культурных проектов — это то, что должно находить отражение в решениях законодателей, а наш голос — самый прямой способ донести свои запросы. Мы живем в период, когда активность граждан определяет качество жизни. Призываю всех, кому небезразлична судьба Саратова и России, не оставаться в стороне. Придите на избирательные участки, сделайте осознанный выбор и поддержите тех кандидатов, чьи программы отвечают вашим ценностям и целям», — подчеркнула Елизавета.В последний день голосования исполнить свой гражданский долг пришла Президент МОФСО « Федерация джиу-джитсу города Энгельса» Людмила Хасанова. Она рассказала, почему важно отдать свой голос на выборах: «Я привыкла ценить дисциплину, ответственность и умение принимать решения — а участие в выборах как раз и есть проявление этих качеств в общественной жизни. Каждый голос — это вклад в будущее нашего города. От наших решений зависит, какие возможности будут у молодёжи, как будет развиваться спорт, какие проекты получат поддержку. Для меня важно, чтобы Энгельс становился сильнее — и не только на спортивных площадках, но и в повседневной жизни».Руководитель боксерского клуба Эльшан Мамедов связал необходимость голосования с воспитанием характера, которое дает спорт.«Я считаю, что в этом вопросе отговорок и причин не идти быть не может. Мои подопечные из старших групп также посещают избирательные участки. На занятиях боксом мы развиваем не только волю и характер, но и умение принимать решения. Считаю, что в такие важные моменты нельзя оставаться в стороне и быть сторонним наблюдателем. От сегодняшнего выбора зависит наше будущее и будущее наших детей», — отмечает спортсмен.