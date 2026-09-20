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Явка в Саратовской области по данным на 15:00 составила 60,27 %

Новости
Явка в Саратовской области по данным на 15:00 составила 60,27 %


Все 1610 постоянных избирательных участков области продолжают работу в штатном режиме. Голосование проходит спокойно, без сбоев и внештатных ситуаций.

Саратовские родители продолжают знакомить детей с процессом голосования.

Чтобы наглядно показать как проходит процесс голосования, саратовские родители приходят на участки вместе с детьми. Многие из них уверены, что совместные походы на выборы станут семейной традицией.

Так в Аркадакском районе на один из участков пришёл многодетный отец А.В. Сорокин.

«Дети сами предложили вместе пойти голосовать. Сначала мои родители показывали позитивный пример и всегда брали меня на выборы, теперь я передаем его своим детям», – поделился многодетный отец.

Семьи с детьми сегодня также были замечены на участках в Базарно-Карабулакском и Красно-Кутском районах.

Продолжается голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. Избирательные участки открыты сегодня до 20:00.