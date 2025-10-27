В Базарно-Карабулакском районе для старших утро начинается с бодрящей разминки
В комплексном центре социального обслуживания населения Базарно-Карабулакского района утро началось с бодрящей разминки на свежем воздухе.
Участники воспользовались услугами пункта проката физкультурного оборудования «Активное долголетие». Упражнения чередовались с дыхательной гимнастикой.
После завершения зарядки старшие поделились своими впечатлениями, отмечая прилив сил и улучшение настроения.
Напомним, что все желающие заняться спортом могут воспользоваться услугами пунктов проката физкультурного оборудования в районных комплексных центрах социального обслуживания населения, функционирующих в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.