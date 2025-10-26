Казачьи общества реализуют восемь проектов в рамках областного конкурса грантов

26 октября 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Восемь социальных проектов казачьих обществ области в этом году получили поддержку в рамках областного конкурса грантов для некоммерческих организаций, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области.

Реализуемые социальные проекты направлены на военно-патриотическое воспитание молодежи, развитие физической подготовки подрастающего поколения, популяризацию казачьих традиций и военной истории.

В рамках реализации проекта «Отечества верные сыны» Окружного казачьего общества области не менее 20 юношей и девушек из числа казачьей молодежи пройдут начальную воздушно-десантную подготовку, нацеленную на последующую службу в воздушно-десантных войсках. Планируется также проведение ежегодной Межрегиональной научно-практической конференции с «круглыми столами», площадками и мастер-классами, темой которой станет обсуждение казачьего компонента в образовательном процессе. На конференции ожидается участие педагогов из Саратовской, Ульяновской и Самарской областей.

Балашовское станичное казачье общество в рамках проекта «Растим Патриотов» организует летний казачий палаточный лагерь. Условия жизни и режим дня в лагере будут максимально приближены к армейским. Подростки получат знания и практические навыки военной подготовки, оказания первой медицинской помощи , смогут отточить мастерство владения традиционными видами казачьего оружия, познакомятся с историей казачества.

Татищевское казачье общество в рамках социального проекта создаст лазертаг-клуб «Снайпер» для детей и молодежи, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. На площадке клуба планируется организация тренировок, соревнований и обучения навыкам командного взаимодействия, лидерства, патриотической работы. Итогом проекта станет подготовка муниципальных школьных команд для участия во Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0».

Базарно-Карабулакское казачье общество на базе клуба «Потомки Ермака» организует комплексные мероприятия по военно-патриотическому воспитанию: теоретические и практические занятия, освоение техникой владения казачьей шашкой и обучение стрельбе из пневматического оружия. Особое внимание будет уделено изучению военной истории России и традиций казачьего служения Отечеству. Запланированы выездные занятия в полевом лагере на реке Медведица.

Казачий клуб «Волжская Застава» Красноярского казачьего общества в рамках социального проекта помимо занятий по военной истории и начальным военным навыкам планирует три полевых выезда в формате игры «Зарница» и фестиваля «Казаком быть — Родине служить».  Воспитанники Центра получат необходимые навыки по начальной военной подготовке, гражданской обороне, освоят уникальные приемы традиционных казачьих воинских искусств, в том числе фланкировку казачьей шашкой.

В седьмой раз АНО «Саратовский центр казачьей культуры» организует межрегиональный этнофестиваль «Казачий Вар – Шермиции». Интерактивный фестиваль направлен на укрепление связей внутри казачьих общин, популяризацию традиционной казачьей культуры и наследия среди широкой аудитории.

В рамках проекта «Казаки по следам истории» Петровского казачьего общества молодые казаки отправятся в экспедиции по старинным деревням Петровского района с целью поиска артефактов, в том числе времён Великой Отечественной войны. Итогом станет создание документального фильма о целях, этапах, участниках проекта, а также об уникальных находках, сделанных в ходе поисковых работ. 

Напомним, что в 2025 году в областном конкурсе социальных проектов победителями стали 88 некоммерческих организаций по 12 направлениям. Общий объем грантовой поддержки составил 66,1 млн. рублей.