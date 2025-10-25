История, люди, наука: МГУ запускает документальный цикл к своему юбилею

просмотров: 134

К 270-летию Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в соцсети «ВКонтакте» состоится премьера документального цикла «Прогулки по Университету». Четыре серии фильма, объединенные темой «МГУ. Время, место, люди», – сочетание традиционного документального кино с цифровой платформой mguprogulki.ru, где собраны воспоминания студентов и выпускников вуза, уникальные истории и фотодокументы. Показ цикла пройдет с 24 по 30 октября 2025 года.Зрители проекта «Прогулки по университету» получат редкую возможность познакомиться с МГУ с новой стороны: это и волнения первокурсников, и легенды главного здания, и работа научных школ, современных лабораторий вуза, а также Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», где фундаментальные знания позволяют создавать уникальные технологии. Рассказами о главном университете страны поделятся такие известные личности, как ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Сергеевич Песков, президент Банка ВТБ Андрей Леонидович Костин и многие другие. Ведущая проекта – выпускница журфака МГУ Яна Чурикова.По словам режиссёра фильма Михаила Щедринского, университет – это не только традиции, но и смелые идеи, рождающиеся здесь каждый день, живой организм, не перестающий расти и меняться. А по мнению продюсера проекта Тимофея Носкова, университет остаётся сердцем российской науки благодаря энергии его выпускников, каждый из которых несет в себе частицу МГУ.Проект реализован при содействии Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Среди его ключевых партнёров: Фонд «Лига выпускников», портал Кино-Театр.Ру и ряд других организаций, продвигающих идеи развития образования и науки в России.Фото: Юлии Лицовой