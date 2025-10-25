25 октября 2025 СУББОТА
Новости
16:18 | 25 октября
Открылся фестиваль исполнителей на народных инструментах «Россия нас объединила»
10:30 | 25 октября
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
10:03 | 25 октября
История, люди, наука: МГУ запускает документальный цикл к своему юбилею
22:26 | 24 октября
Воспитанники детского сада из Вязовки стали призёрами регионального конкурса «Героическая летопись Победы»
18:00 | 24 октября
В Аркадаке благоустроили новый сквер, в Духовницком - площадь Победы
17:30 | 24 октября
Областной киновидеоцентр подготовил программу ко Дню народного единства
16:30 | 24 октября
Доход самозанятых Саратовской области превысил 69 млрд рублей
15:30 | 24 октября
Саратовским дорожникам показали устройство асфальтобетонного покрытия беспилотными
14:30 | 24 октября
Более 3,6 тысячи жителей области получили поддержку во время поиска работы
13:30 | 24 октября
Победители патриотического конкурса «Героическая летопись Победы» получили награды
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

История, люди, наука: МГУ запускает документальный цикл к своему юбилею

Общество
История, люди, наука: МГУ запускает документальный цикл к своему юбилею


К 270-летию Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в соцсети «ВКонтакте» состоится премьера документального цикла «Прогулки по Университету». Четыре серии фильма, объединенные темой «МГУ. Время, место, люди», – сочетание традиционного документального кино с цифровой платформой mguprogulki.ru, где собраны воспоминания студентов и выпускников вуза, уникальные истории и фотодокументы. Показ цикла пройдет с 24 по 30 октября 2025 года.

Зрители проекта «Прогулки по университету» получат редкую возможность познакомиться с МГУ с новой стороны: это и волнения первокурсников, и легенды главного здания, и работа научных школ, современных лабораторий вуза, а также Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», где фундаментальные знания позволяют создавать уникальные технологии. Рассказами о главном университете страны поделятся такие известные личности, как ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Сергеевич Песков, президент Банка ВТБ Андрей Леонидович Костин и многие другие. Ведущая проекта – выпускница журфака МГУ Яна Чурикова.

История, люди, наука: МГУ запускает документальный цикл к своему юбилею

По словам режиссёра фильма Михаила Щедринского, университет – это не только традиции, но и смелые идеи, рождающиеся здесь каждый день, живой организм, не перестающий расти и меняться. А по мнению продюсера проекта Тимофея Носкова, университет остаётся сердцем российской науки благодаря энергии его выпускников, каждый из которых несет в себе частицу МГУ.

Проект реализован при содействии Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Среди его ключевых партнёров: Фонд «Лига выпускников», портал Кино-Театр.Ру и ряд других организаций, продвигающих идеи развития образования и науки в России.

Фото: Юлии Лицовой