Многодетная мама поддержала расширение мер региональной семейной поддержки

Сегодня на заседании Саратовской областной Думы парламентарии приняли закон «О единовременном пособии при одновременном рождении двух или более детей». С законодательной инициативой выступил губернатор Роман Бусаргин.Выплата, которую можно будет получить на детей, рожденных после 1 января 2026 года, при одновременном рождении двух детей составит 50 тысяч рублей, а трех и более – 100 тысяч рублей. Одно из условий назначения выплаты – совместное проживание с детьми на территории Саратовской области.«С этого года в нашей области по инициативе губернатора Романа Викторовича Бусаргина действует новое пособие для молодых мам, родивших второго ребенка до 25 лет. Поддержку от государства могут получить и беременные женщины, обучающиеся в образовательных организациях. Принятая сегодня новая выплата хорошо дополнила региональную систему мер социальной поддержки. Важно, что эти виды помощи от государства семьи могут получить независимо от материального положения и уровня дохода, а также потратить их могут по своему усмотрению», – прокомментировала президент Благотворительного фонда по поддержке прав семьи и детей «Неравнодушные сердца», член Общественной палаты Саратовской области Алла Фетисова.