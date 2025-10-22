22 октября 2025 СРЕДА
Новости
18:42 | 22 октября
Многодетная мама поддержала расширение мер региональной семейной поддержки
18:41 | 22 октября
Для детских садов и школ разработали единое меню горячего питания
17:57 | 22 октября
«Бес» из Саратовской области уничтожил 31 дрон
17:30 | 22 октября
Следующая рабочая неделя будет для жителей региона шестидневной
16:30 | 22 октября
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
15:05 | 22 октября
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
14:30 | 22 октября
Саратовская область - в пятерке лучших в ПФО по посещаемости кинозалов
14:00 | 22 октября
Новое оборудование расширяет возможности врачей Саратовской районной больницы
13:00 | 22 октября
ГЖИ объявила предостережение АО «Ситиматик»
12:10 | 22 октября
Саратовская область готовится к проведению этнографического диктанта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Сегодня на заседании Саратовской областной Думы парламентарии приняли закон «О единовременном пособии при одновременном рождении двух или более детей». С законодательной инициативой выступил губернатор Роман Бусаргин.

Выплата, которую можно будет получить на детей, рожденных после 1 января 2026 года, при одновременном рождении двух детей составит 50 тысяч рублей, а трех и более – 100 тысяч рублей. Одно из условий назначения выплаты – совместное проживание с детьми на территории Саратовской области.

«С этого года в нашей области по инициативе губернатора Романа Викторовича Бусаргина действует новое пособие для молодых мам, родивших второго ребенка до 25 лет. Поддержку от государства могут получить и беременные женщины, обучающиеся в образовательных организациях. Принятая сегодня новая выплата хорошо дополнила региональную систему мер социальной поддержки. Важно, что эти виды помощи от государства семьи могут получить независимо от материального положения и уровня дохода, а также потратить их могут по своему усмотрению», – прокомментировала президент Благотворительного фонда по поддержке прав семьи и детей «Неравнодушные сердца», член Общественной палаты Саратовской области Алла Фетисова.