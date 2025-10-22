Саратовцы отмечают, что новая школа в Молодежном станет центром для всестороннего развития детей

просмотров: 137

Жители Саратова выражают единодушную поддержку решению региональных властей о строительстве современной школы рядом со сквером «Территория детства». Эта инициатива стала ответом на острую потребность в качественном образовательном учреждении, которого так не хватало в микрорайоне Молодежный.Школа имени Героев СВО решит проблему с переполненностью в классах и обучением в две смены, обеспечив детям возможность получать образование в комфортной и современной среде, в непосредственной близости от дома.«Наши дети заслуживают учиться в хороших условиях, – говорит местная жительница Елена Иванкова. – С нетерпением ждали, когда начнется строительство школы. И вот - свершилось! Губернатор Роман Бусаргин, городские чиновники поддержали жителей».«Новая школа не только обеспечит качественное образование, но и создаст площадку для развития талантов и организации досуга. Спортивный комплекс, который появится вместе со школой, и расположенный рядом Центр детского творчества – то, что нужно для всестороннего развития наших детей», - заявил житель Ленинского района Василий Петров.Напомним, разрешение на строительство школы на 1100 мест в Ленинском районе Саратова было получено в начале октября. Уже на следующий день после этого начались работы по возведению образовательного учреждения.